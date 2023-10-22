“شيله من الفيشة فوراً” .. جهاز صغير بس خطير يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى الضعف .. هيخرب بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستهل المواطنين فاتورة الكهرباء في مقتبل كل شهر بذعر كبير حيال المَبالغ المستحق سدادها للكهرباء، ولاسيما أنه العديد من الأسر لايمتلكون أجهزة التكيف أو العديد من الأجهزة التي تتسبب في إرتفاع الفاتورة بشكل مبالغ فيه، كما أنه في ظل التضخم الاقتصادي أصبح سداد فاتورة الكهرباء أمر صعب علي العديد من الأسر محدودة الدخل، لذلك ووفقا الشكاوى المتداولة من قبل المواطنين فقد تم إعلان إدارة الكهرباء عن أسباب إرِتفاع الفاتورة لتجنبها، و نتطرق في السطور التالية للتعرف على كافة المعلومات.

جهاز صغير يضاعف استهلاك الكهرباء

أثبتت الجهات المختصة أن العديد من الأجهزة تسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير ومنها أجهزة التكيف، إلا أن العديد من الأسر لايمتلكون تكيف ومع ذلك استهلاكهم للكهرباء كبير أيضا، لذلك ووفقا لتصنيع الأجهزة الأكثر استهلاك للكهرباء فكان أولها جهاز الباور بانك وبالرغم من صغر حجمه إلا أن استهلاكه للكهرباء يعادل ثلاجة، كما أن ترك الشاحن في الفيشة يسبب إرتفاع الكهرباء بدون داعي، ولاسيما السخان الكهربي والكاتل الكهربي…وغيرها.

تعليمات هامة للتخفيف من فاتورة الكهرباء

إذا نظرنا إلى أي منزل نرى أن وضع فيشة الأجهزة في الكهرباء لا يقتصر على توقيت استخدامه فقط، بل نلاحظ أن تركها في الفيشة بشكل مستمر لتسهيل الأعمال المنزلية يكون أساسي، ولاسيما أن الكثيرين منا يجهلون أن وضع أي جهاز في الفيشة سواء يعمل أو لا يستنفذ كهرباء وذلك هو سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك يجب نزع الفيشة فورا عقب استعمال هذه الأجهزة.