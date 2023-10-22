هتخس من غير ما تحس : نصائح هامة لكل اللي عايز يخس بدون أي أدوية أو اساليب صعبة و من البيت وكمان هتخس و انت بتاكل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نصيحة هتخليك تخس من غير ما تحس

لو جربت تخس أكتر من مرة بدون نتيجة و جربت تخس و سمعت نصائح كتيره من ناس كتير و اشتريت أدوية كتير من غير أي نتيجة و الموضوع تاعبك ، النهارده خلاص جبنالك حل بدون أي أدوية ولا اختراعات .

قبل ما نعرف الحل لازم في البداية نعرف إيه هو سبب الزياده في الوزن . السبب هو اختلال في توازن الطاقة بين السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمنا والسعرات الحرارية اللي بيحرقها جسمنا ، بمعنى لو جسمنا محتاج 1000 سعر حراري و دخل الجسم من الطعام 5000 سعر حراري ده هيسبب في احتباس السعرات الزياده و زياده في الوزن .

احتياجات الجسم من السعرات الحرارية

ونقدر نحسب السعرات الحرارية الأساسية اللي بيحتاجها جسمنا من خلال عدة معادلات مثل معادلة هاريس بينديكت (بالإنجليزية: Harris-Benedict Equation) ومعادلة ميفلين سانت جيور (بالإنجلزية: Mifflin-St Jeor)، والتي تقوم بحساب ما يسمى بمعدل الأيض الأساسي، وهو ما يمثل معدل حرق الجسم الطبيعي للسعرات الحرارية أثناء راحة الفرد العادية طوال هذا اليوم.

و من أدق المعادلات اللي نقدر نستخدمها لحساب السعرات الحرارية اللي بيحتاجها لجسم خلال اليوم هي معادلة ميفلين سانت جيور وهي تأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة يعتمد عليها مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي، وهي:

1- العمر.

2- الطول.

3- الوزن.

4- الجنس ( رجل أو امرأة ).

معادلة ميفلين سانت جيور لحساب عدد السعرات الحرارية الأساسية التي يحتاجها الجسم في اليوم (بالكالوري):

بالنسبة للرجال ( 10 x الوزن (كغم) + 6.25 x الطول (سم) – 5 x العمر (سنوات) + 5 )

بالنسبة للنساء ( 10 x الوزن (كغم) + 6.25 x الطول (سم) – 5 x العمر (سنوات) + 5 )

نصيحتنا هي نصيحه سهلة و كل الناس بيحبوها ومش هتتعبك ، و النصيحه هي إنك تدخل لأي وجبة بتاكلها نوع من البروتين ( والبروتين ممكن يكون لحمة أو فراخ أو سمك أو فول أو حمص أو لوبيا او ماشروم او جبنة او لبن ) .

و السبب اللي هيخليك تخس هو ان البروتين ده مادة بطيئة الامتصاص و بالتالي هيقلل امتصاص أي مادة سريعة الامتصاص موجوده في أكلنا .

و طبعا مهم جدا مننساش شرب كمية جيدة من المياه لا تقل عن 3 لتر يوميا.