محدش هيقولك عليها.. كيفية تسلق البيض بطريقة صحية ولذيذة؟ اتبع هذه الخطوات البسيطة والمضمونة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من أهم الأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل الكالسيوم والبروتين. لكن للاستفادة من فوائد البيض، يجب أن نعرف كيف نسلقه بالشكل المناسب، حتى لا نتعرض لأضرار صحية قد تنجم عن طرق سلق خاطئة. في هذا المقال، سنشرح لك طريقة خاطئة شائعة لسلق البيض، وطريقة صحية وسهلة للحصول على بيض مسلوق بشكل مثالي.

ما هي الطريقة الخاطئة لسلق البيض؟

كثير من الناس يعتقدون أن سلق البيض يتطلب وضعه في ماء بارد، ثم رفعه على النار لمدة قصيرة، حتى يظهر انفجار في قشرته. هذه الطريقة غير صحية لأسباب عدة:

تؤدي إلى فقدان جزء من المواد الغذائية في البيض، بسبب تغير درجة حرارة الماء بشكل مفاجئ.

تجعل صفار البيض غير ناضج بشكل كاف، مما يزيد من خطر التعرض للإصابة بالسالمونيلا، وهي بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

تزيد من نسبة الكبريت في صفار البيض، وهو عنصر يسبب ضررًا للكبد والجهاز الهضمي.

ما هي الطريقة الصحية لسلق البيض؟

إذا كنت ترغب في تناول بيض مسلوق صحي ولذيذ، فعليك اتباع هذه الخطوات:

اختر إناءً مناسبًا لحجم وعدد البيض، واملأه بالماء.

ضع الإناء على نار متوسطة إلى عالية، حتى يغلي الماء.

أضف البيض بحذر إلى الماء المغلي، باستخدام مغرفة أو ملقاط.

اخفض درجة الحرارة قليلًا، واترك البيض يسلق لمدة 10 دقائق على الأقل، حسب درجة نضجك المفضلة.

اطفئ النار، وصفِّ الماء من فوق البيض.

اغمر البيض في ماء بارد لمدة دقيقتين، حتى يبرد قليلًا.

اقشر البيض، واستمتع بتناوله.

