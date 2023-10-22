“بيعه واكسب مليون جنية”..كنز أغلي من الذهب في الرسيفر القديم..يابختك لو عندك منه هتعيش ملك!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرسيفر القديم يعتبر أحد الأجهزة التي استُخدمت بكثرة في الماضي لاستقبال القنوات التلفزيونية وقد يجد البعض أن هذا الجهاز قد أصبح قديمًا وغير مستخدم بسبب التطور التكنولوجي وظهور أجهزة الدش الصغيرة ولكن يجب التنويه إلى أنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من الرسيفر القديم بطرق مختلفة. وفيما يلي بعض الاستخدامات الممكنة للرسيفر القديم.

طرق استخدام الريسيفر القديم

1. استخدامه كجهاز تحكم عن بعد: يمكنك برمجة الرسيفر القديم كجهاز تحكم عن بعد إضافي لتشغيل التلفزيون والأجهزة الأخرى.

2. توصيله بألعاب الفيديو: إذا كنت تمتلك ألعاب فيديو قديمة تحتاج إلى توصيل بالتلفزيون بمنفذ RCA أو SCART، يمكن استخدام الرسيفر لهذا الغرض.

3. تحويله إلى جهاز استقبال وسائط: يمكن توصيل الرسيفر بأجهزة USB أو DVD لتشغيل ملفات الوسائط الرقمية.

4. تحويله إلى مشغل موسيقى: إذا كنت تمتلك أقراص CD قديمة، يمكنك توصيلها بالرسيفر واستخدامه كمشغل موسيقى.

5. تبرع به: إذا لم تكن بحاجة إلى الرسيفر، يمكنك التفكير في التبرع به للأشخاص الذين قد يستفيدون منه بالتالي، بإمكانك الاستفادة من الرسيفر القديم وإعادة استخدامه بطرق مختلفة بدلاً من التخلص منه.