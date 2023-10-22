“هتشغل التكييف وتوفر في الكهربا!!”..فكرة جهنمية لتقليل فاتورة الكهرباء.. هتدفع أقل من أي وقت.. ضاع عمرك وأنت متعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تنتقل الموجات الحارة داخل المنازل، مما يرفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حتى عندما يكون المنزل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وللتبريد، يصبح استخدام الأجهزة الكهربائية ضروريًا، بما في ذلك المكيف والمروحة ومع ذلك، يؤدي تشغيل هذه الأجهزة إلى تدهور جودة الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى زيادة في فواتير الكهرباء، ولكن اليوم، هناك حلاً أكثر كفاءة يمكن أن يوفر لك المال ويقلل من استهلاك الطاقة، وذلك من خلال النظر في تركيب ريموت لجهاز التكييف الخاص بك.

طريقة تقليل فاتورة استهلاك التكييف

من خلال استخدام وضع التشغيل الجاف، يمكنك الاستفادة من الفوائد التالية:

1. تقليل مستوى الرطوبة: يعمل هذا الوضع على تحسين الراحة الحرارية من خلال إزالة الرطوبة من الهواء، مما يعني أنك ستشعر بالبرودة بشكل أسرع.

2. تخفيف عبء التكييف: بفضل إزالة الرطوبة، يمكن للتكييف العمل بكفاءة أكبر، مما يخفف من الضغط عليه ويوفر الكهرباء.

3. توفير الطاقة: من خلال تشغيل وضع التشغيل الجاف، ستقلل من استهلاك الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على فاتورة الكهرباء.

نصائح لتحسين أداء التكييف

عندما يحين فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة، يمكن تعزيز كفاءة استخدام جهاز التكييف من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة ويصبح جهاز التكييف أحد الوسائل الرئيسية للتبريد، واحدة من الاستراتيجيات الفعّالة للحفاظ على استهلاك الكهرباء منخفضًا هي استخدام وضعية التشغيل “الجاف” على جهاز التكييف، فيعمل هذا الوضع على إزالة الرطوبة الزائدة من الهواء، بالإضافة إلى تبريد الغرفة.