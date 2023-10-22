” وداعا للاستشوار ” .. الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا هتخلى شعرك ناعم زى الحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث النساء بشكل عام عن الحصول على شعر ناعم مثل الحرير بدون الحاجة الى استخدام الاستشوار والمكواة، حيث نجد أن الشعر الناعم عادة ما يجعل مظهر الوجه مختلف، ولكن نجد أن الكثير من الأشخاص تعاني من الشعر المجعد والهايش ولذلك يجب البعض منهم لفرد الشعر بالمكواة يوميا، وهي الوسائل التي تجعل هناك أضرار للشعر على المدى البعيد، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في الحصول على نفس النتيجة بدون ضرر للشعر.
فرد الشعر بالنشا بدل الاستشوار
ويمكن أن يتم استخدام النشا في فرد الشعر والحصول على شعر ناعم، وذلك بدلا من استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالشعر مثل الكيرياتين وغيرها، ويتم تحصر طريقة فرد الشعر بالنشا من خلال تحضير المكونات التالية.
- يتم احضار معلقتين كبيرة من النشا.
- وكذلك احضار علبة زبادي طبيعي.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية، بالاضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- ملعقتين كبيرة زيت زيتون، وكذلك ملعقة من جل الصبار.
طريقة التحضير لوصفة فرد الشعر بالنشا
ويمكن أن يتم استخدام المكونات التالية اقول الشعر وجعله ناعم باستخدام النشا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم مزج النشا مع الزبادي جيدا حتى يختفي تماما بعد ذلك أضيفي الخميرة مع جل الصبار وأيضا الزيوت ونقلب.
- وعندما يصبح القوام سميك يتم تمشيط الشعر جيدا لفك التشابك ثم نأخذ كمية مناسبة من الخليط ونفرده باليد على كل خصلة بداية من الفروة وحتى الأطراف.
- ثم بعد ذلك نقوم بلف الشعر على هيئة دوامة أو نقوم بعمل كحكة في مقدمة الرأس ويغطي.
- ومن ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء وشامبو طبي وسوف تلاحظي رطوبة ونعومة في شعرك لا مثيل لها من اول استعمال.
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