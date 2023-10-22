ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط .. ٧ استخدامات سحرية قصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للقص زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عمرك كان كام سنة لما عرفت أن القصافة ليها عدد كبير من الاستخدامات غير قص الأظافر، يندهش الكثيرين عندما يسمعون أن قصافة الأظافر ذات فوائد متعددة لأنها بالنسبة لهم قطعة معدنية صغير وصممت لإزالة الأطراف الزائدة من الأظافر للحفاظ على مظهر جميل، لكن عند اعلامهم بالاستخدامات الأخرى للقصافة نجدهم أكثر دهشة وحزن وذلك لأنهم لن يعرفون هذه الاستخدامات من قبل، لذلك نوضح لكم أهم استخدامات قصافة الأظافر المكنونة عن الكثيرين.

الاستخدامات المكنونة لقصَافة الأظافر

وفقا الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استخدامات قصافة الأظافر المذهلة نجد أنها تنحصر فيما يلي:

الفتحة الخلفية الصغيرة بالقصافة تستخدم في أكثر من فكرة منها تثبيت أعواد الباور لمنع تساقطها وحرق الأشياء، فضلا عن تثبيت خيط بكرة التركواز.

أما الجزء الأمامي والمستخدم للقص يمكن استغلاله في قص القطع البلاستيكية أو عزل البلاستك عن السلك الداخلي.

كما يمكن استخدام الجزء الأمامي أيضا في فك المسامير أو القيام بربطها.

كما يمكن استخدام الجزء المثني طوليا أعلى القصافة في تثبيت الهاتف المحمول وتشغيله عن بعد.

معلومات هامة عن قصافة الأظافر

يعتبر الحد الأقصى لاستخدام القصافة في تقليم الأظافر هو عام واحد، ولا يجب مشاركتها مع احد لأنها من الأدوات الشخصية الواجب استخدامها بشكل منفرد لأنها تساعد بشكل كبير في نقل البكتيريا، كما أنه من الواجب تعقيمها بعد عملية الاستخدام.