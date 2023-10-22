“إجابة طالب قلبت السوشيال ميديا” .. طالب يجيب علي سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب ورد فعل المصحح!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت باب مفتوح أمام الجميع لمعرفة أدق التفاصيل عن الكثير من الأشياء في الوقت الراهن، ولاسيما موقف الطالب الممتحن الذي أثار إهتمام الكثيرين، كما أنه كان ولازال حديث الشارع المصري، وتباينت آراء الناس بين المندهشين الذين انتابهم الفرح والسعادة أو المندهشين الذين تغلبهم البكاء الشديد، ونسلط الضوء على الموضوع لنوفر لكم تفاصيل الموقف.

تفاصيل موقف الطالب الممتحن

ظهرت إجابة غريبة في ورقة إمتحان أحد الطلاب أثناء القيام بعملية تصحيح الكراسات الخاصة بـ إجابة الطلاب في إمتحان لغة عربية، وأثناء تدقيق التصحيح لسؤال الأعرابي والذي كان آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلق الإنسان في عجل، فقد عربها الطالب بطريقة مدهشة أكد علي وجود الله واحترامه لله عز وجل مع حفاظه على قواعد الإعراب اللغوية، فقد جاء الإعراب أن خلق فعل ماض لم يُنسي فاعله ولن أكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله تعالى.

موقف المعلم من الاجابة

لقد جاء رد فعل المعلم متباين بين الدهشة والفرح والبكاء في أن واحد، وبالرغم من أن إجابة الطالب لبست دقيقا نحويا إلا أنها حافظت على دقة الجواب واحترام الله عز وجل، لذلك منح المعلم الطالب الدرجة النهائية وكتب له بارك الله فيك، كما أنه قام بمشاركة للإجابة مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.