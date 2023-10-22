“عيالك هتموت بسببك” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “عيالك هتموت بسببك”، هذا تحذير خطير يجب على الأمهات أن يتعرفن عليه عندما يتعلق الأمر بسلق البيض إذ يمكن أن تحول عملية السلق إلى كارثة مميتة، يعتبر البيض من الأطعمة المهمة في وجبة الإفطار حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويستخدم أيضًا في العديد من الأطباق الأخرى، ومع ذلك يجب أن نعلم أن طريقة سلق البيض الخاطئة قد تؤدي إلى تسمم خطير بدلاً من الاستفادة من فوائده وسنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على هذه الطريقة الخاطئة ونقدم الطريقة الصحيحة لتجنب المخاطر.

طرق طهي البيض الخاطئة

إحدى الطرق الخاطئة لطهي البيض هي سلقه لفترة قصيرة جدًا مما يتسبب في عدم استوائه بشكل كافٍ ويتركه نيئًا، في هذه الحالة يمكن أن يتعرض من يتناول هذا البيض للتسمم وعلى الجانب الآخر ترك البيض في الماء على النار لفترة طويلة جدًا تزيد عن نصف ساعة قد يؤدي أيضًا إلى تدهور نوعية البيض، لذلك يُفضل تجنب استخدام هاتين الطريقتين واعتماد الطريقة الصحيحة لطهي البيض.

طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية طهي البيض بالشكل الصحيح إليك الخطوات اللازمة: