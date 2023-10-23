دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بماكينة الصراف الالي يخاف الكثيرين من سحب الفيزا الخاصة بهم داخل ماكينة ال ATM حيث أصبحت هي الاعتماد الأساسي للموظفين وأصحاب المعاشات في الحصول على الراتب الشهري الخاص بهم وايضا في خلال تعاملاتهم اليومية وفي حالة تم سحب الفيزا يشعر الكثيرين منهم بالقلق ولا يعرفون كيف يتصرفون في هذا الموقف ويظنون أنها لن تعود إليهم مرة أخري وفي هذا المقال نوضح طريق واسباب سحب البطاقة. أسباب سحب الفيزا من مكنة ال ATM عند قيام المستخدم بتكرار تسجيل كلمة المرور أكثرمن 3 مرات متتالية خلال 24 ساعة

في بعض الأحيان من الممكن أن يكون وجود عطل فني في الماكينة هو أحد أسباب سحب البطاقة

في حالة انتهاء مدة الصلاحية المحددة للفيزا

إذا قام المستخدم بالتأخر عن كتابة كلمة السر أو التأخر في عملية سحب البطاقة بعد عملية الإيداع او السحب

في حالة الإبلاغ عن ضياع أو سرقة هذا الكارت يقوم البنك بسحب البطاقة خطوات استرجاع الفيزا من ماكينة ال ATM يجب القيام على الفور بالاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك وعندها سوف يقوم موظف خدمة العملاء بطلب تاريخ ورقم الجهاز الذي تم سحب الفيزا به.

وفي حالة سحب الفيزا في البنك التابعة له سيتم الاحتفاظ بها من قبل البنك وفي حالة إن كانت تابعة لبنك آخر سوف يتم تعويضك بها من قبل البنك التابعة له في خلال فترة قليله لانه سوف تفقدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متقلقش هتجيبها في وقتها!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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