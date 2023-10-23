«لو موجود عندك هتبقي من الاغنياء» … يا سعدك يا هناك لو الجنية ده طلع معاك …هتبيعه بخمس اضعاف قيمته وتبقي مليونير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملة الجنية المصري الورق هي واحدة من أقدم وأهم العملات المستخدمة في جمهورية مصر العربية، بدأ استخدام الجنيه المصري كوحدة نقدية في مصر في العصور الوسطى، حيث كانت القطع النقدية مصنوعة من الفضة والذهب، تم تقديم الجنيه المصري الورق في القرن التاسع عشر، وذلك تحت حكم محمد علي باشا. بدأت العملة الورقية بالاستخدام في عهده كبديل عن القطع النقدية، على مر العقود، تغير تصميم الجنيه المصري الورق بشكل متكرر تحمل الأوراق النقدية صورًا للشخصيات التاريخية المصرية المشهورة، والأماكن السياحية الرائعة، والعناصر الثقافية.

عملة الجنية الورق

شخص يقوم بشراء العديد من العملات النقدية المختلفة، حيث يعتبرها قطعًا نقدية أثرية وتذكارية وفي هذا السياق، تم عرض جنيهات بقيمة 100 جنيه على إحدى مواقع الشراء والبيع عبر الإنترنت تم تقديم هذه الجنيهات للبيع بسعر يبلغ خمسة أضعاف سعر العملة الأصلية، تم نشر مواصفات هذه الجنيهات على الموقع الإلكتروني، حيث تم تحديد سنة إصدارها عام 1991 وأصلها من منطقة الشرق الأوسط كما تحمل هذه الجنيهات الرقم التسلسلي الخاص بجنيهات إصدار البنك المركزي المصري. وتأتي في لفة تحتوي على 100 ورقة نقدية، مع توقيع محافظ البنك المركزي، صلاح حامد.

قيمة العملات الورقية

تلك الأوراق النقدية تعود إلى عهد محمود صلاح الدين حامد، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي المصري في الفترة من 10 نوفمبر 1986 إلى 1 يوليو 1993 تم بيعها بسعر قدره 500 جنيه مصري، وهو خمسة أضعاف سعرها الأصلي، تمت عملية البيع على الفور وتم تنفيذها من الستوك الخاص بموقع التسويق الإلكتروني وقد أوضحت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة اقتصادية في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العملات القديمة التي تُباع على المواقع الإلكترونية تُعتبر تذكارية، تشبه الأثار القديمة إن تلك العملات يُنظر إليها كجزء من التراث، مثل الأشياء القديمة مثل الهواتف التي تعود إلى سنوات معينة، كهواتف من عام 1960 أو 1930 قد تكون لهذه العملات قيمة تاريخية لدى بعض الأشخاص الذين يعرفون قيمتها ويرغبون في جمعها، بينما قد يتجاهلها آخرون.