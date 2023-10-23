«ولا الجن الأزرق يعرفها».. شاهد ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتصدق اللي بيعمله!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل خاصية وضع الطيران؟ هذا السؤال تراود على أذهان الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية، فالكثير لا يعرفون الفوائد المتعددة التي تعود عليهم عند استخدام تلك الخاصية، وعلى الرغم من أهميتها عند ركوب الطائرة إلا أن أهميتها لا تقتصر على تلك الفائدة فهناك عدة استخدامات لخاصية وضع الطيران عليك استغلالها لكي يُصبح يومك جيد.

فائدة تفعيل وضع الطيران لجميع مستخدمي الهواتف

وضع الطيران يعتبر من المميزات التي تتواجد في الهواتف الذكية والتي يمكن أن يستفيد من الأشخاص بشكل كبير، ولعل أبرز فوائدها ما يلي:

يحافظ وضع الطيران عند تفعيله على عمر البطارية وبقائها تعمل لمدة أطول.

عند وضع الهاتف على الشاحن وتفعيل الخاصية يُسهل هذا الأمر من عملية شحن الهواتف.

تُسهل هذه الخاصية على الجميع إمكانية الإبتعاد عن أي رسائل مزعجة أو مكالمات غير مرغوب فيها.

تساعدك هذه الخاصية في الحفاظ على جميع البيانات الخاصة بك على الهاتف.

أهمية تفعيل خاصية وضع الطيران في الجوالات على متن الطائرة

تحرص الطواقم المتواجدة في الطائرات على التنبيه الشديد على جميع المتواجدين في الطائرة على ضرورة تفعيل خاصية وضع الطيران على هواتفهم المحمولة نظراً لأهمية هذا الأمر، حيث تكمن أهمية تفعيل وضع الطيران عند ركوب الطائرة في أنها تمنع حدوث أي تشويش للشبكات التي يستطيع من خلالها طاقم الطائرة التواصل مع الطاقم الآخر الذي يوجد في مقر شركات الطيران على الأرض.