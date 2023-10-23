“هتموتي عيالك بإيدك” .. أخطاء خطيرة تقع فيها الأمهات أثناء سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أنه بمجرد أن تتبع هذه الطريقة الخاطئة عند سلق البيض ربما تحدث مصيبة كبيرة وخطيرة تدمر صحتك وصحة أولادك؟ لاشك أن الجميع يمكنه القيام بسلق البيض فهذا يعتبر من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها، ولكن على الرغم من سهولة تحضيره إلا أن ليس الجميع يمكنه تحضيره بالطريقة الصحيحة والصحية ولهذا سنقوم بعرض أفضل طريقة لسلق البيض حتى يكتمل نضجه ويحصل الجميع على فوائده.

طريقة خاطئة أثناء سلق البيض

ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص أن سلق البيض يمكن أن يعود بالضرر على الصحة رغم أن البيض ذو أهمية وفوائد كبيرة لكن بهذه الطريقة الخاطئة من الممكن أن تدمر صحتك وصحة جميع أفراد الأسرة، والتي يتم خلاله سلق البيض مدة غير كافية لنضج الصفار الذي يتواجد داخل البيضة وبالتالي ينتج عن ذلك ضرر كبير على الصحة وقد يصل إلى حدوث تسمم غذائي، لذلك فإن الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية ينصحون الجميع بإعطاء البيض المدة الكافية لكي ينضج جيداً.

سلق البيض بأفضل الطرق الصحية

إذا كنت لا تعرف الطريقة الصحيحة لسلق البيض حتى تحصل على الفوائد المتعددة الموجودة في البيض، هذه أفضل طريقة لتجنب أضراره :