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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أنه بمجرد أن تتبع هذه الطريقة الخاطئة عند سلق البيض ربما تحدث مصيبة كبيرة وخطيرة تدمر صحتك وصحة أولادك؟ لاشك أن الجميع يمكنه القيام بسلق البيض فهذا يعتبر من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها، ولكن على الرغم من سهولة تحضيره إلا أن ليس الجميع يمكنه تحضيره بالطريقة الصحيحة والصحية ولهذا سنقوم بعرض أفضل طريقة لسلق البيض حتى يكتمل نضجه ويحصل الجميع على فوائده.
طريقة خاطئة أثناء سلق البيض
ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص أن سلق البيض يمكن أن يعود بالضرر على الصحة رغم أن البيض ذو أهمية وفوائد كبيرة لكن بهذه الطريقة الخاطئة من الممكن أن تدمر صحتك وصحة جميع أفراد الأسرة، والتي يتم خلاله سلق البيض مدة غير كافية لنضج الصفار الذي يتواجد داخل البيضة وبالتالي ينتج عن ذلك ضرر كبير على الصحة وقد يصل إلى حدوث تسمم غذائي، لذلك فإن الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية ينصحون الجميع بإعطاء البيض المدة الكافية لكي ينضج جيداً.
سلق البيض بأفضل الطرق الصحية
إذا كنت لا تعرف الطريقة الصحيحة لسلق البيض حتى تحصل على الفوائد المتعددة الموجودة في البيض، هذه أفضل طريقة لتجنب أضراره :
- أحضر وعاء عميق وأضف إليه كمية مناسبة من المياه.
- ومن ثم قم بإحضار البيض الذي تريد سلقه وضعه في الوعاء.
- ضع الوعاء على النار حتى يغلي.
- بعد الغليان يتم تركه لمدة ما بين 10 حتى 30 دقيقة.
- وبعد ذلك يمكنك تحضيره ليتم تناوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتموتي عيالك بإيدك” .. أخطاء خطيرة تقع فيها الأمهات أثناء سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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