«شوف نفسك منهم ولا لأ» … قرار الحكومة بتخفيض ساعات العمل ل 6 ساعات لهذه الحالات طبقا لقانون العمل الجديد…يا بختك يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تقليل ساعات العمل إلى 6 ساعات بموجب قانون الخدمة المدنية هذا القانون يتضمن مجموعة من الإمتيازات والتسهيلات المخصصة للموظفين الذين ينتمون إلى الجهاز الإداري للدولة وينتمون إلى فئتين خاصة يعكس هذا القانون اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الهمم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة ويسر بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون دعمًا متميزًا للنساء، وبشكل خاص لللواتي يحملن مسؤوليات الزواج والأمومة. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية جميع هذه التسهيلات والإمتيازات تعد جزءًا من مجموعة من التدابير التي يسعى القانون لتنفيذها بهدف تعزيز العدالة والتكافؤ في فرص العمل وتحسين ظروف العمل للفئات الخاصة هذه.

سياسة تخفيض ساعات العمل

هذه الإجراءات تسمح للموظفين والعاملين بالاستفادة من مرونة ساعات العمل، مما يضمن تحقيق المصلحة العامة ورفاهية العاملين في القطاع الحكومي دون التأثير على جودة وكفاءة العمل، تتضمن سياسة العمل في هذه الوحدة تسهيلات خاصة لبعض الموظفين المتميزين بعد التحقق من مستحقي تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات، يتم تنفيذ هذا التخفيض بواقع ساعة للموظف ذو الإعاقة وأيضًا للموظفة التي تعتني بطفلها حتى سنتين من العمر، بالإضافة إلى حالات أخرى تُنص عليها في اللوائح التنفيذية هدفنا هو تحسين ظروف العمل لهؤلاء الموظفين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو توافر ظروف معينة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية نحن نعتبر أن تحفيز العاملين وتقديم الدعم الملائم لهم يعزز إنتاجيتهم ويساهم في سعادتهم في مكان العمل.

مزايا قانون العمل الجديد

بموجب قانون الخدمة المدنية، تم توفير مجموعة من المزايا لموظفي القطاع الحكومي وأعضاء الجهاز الإداري للدولة يتضمن هذا القانون تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات في بعض الحالات، وقد تم تحديد هذه الحالات وفقًا لأحكام القانون نفسه، تحديدًا وفقًا للمادة رقم 45 من قانون الخدمة المدنية، تُخول السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيتها وتوزيع عدد ساعات العمل وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة يتم ذلك مع مراعاة عدم تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعي عن 35 ساعة وعدم زيادته عن 42 ساعة هذا يعكس التفهم العميق لأهمية توفير المرونة في ساعات العمل لتلبية احتياجات مختلفة وضمان تحقيق المصلحة العامة دون التأثير على كفاءة العمل الوظيفي وجودته.