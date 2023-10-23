«روح دور علية بسرعة» … تبحث تجار العملات في مصر عن عملات نادرة “شلن” تصل قيمتها إلى مليون جنيه…يابختك لو طلع معاك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يظن العديد من الأفراد أن هواة جمع القطع الأثرية النادرة يتواجدون فقط في مصر، ولكن هذا ليس صحيحًا إنهم متوزعون في مختلف أنحاء العالم، ويشتهرون بشغفهم بجمع العملات القديمة هذا الاهتمام الشغوف هو ما يدفع التجار والهواة على حد سواء إلى البحث عن العملات الأجنبية النادرة في الأسواق المصرية يقومون بشرائها بأسعار عالية لبيعها في الخارج، أو يعرضونها للبيع في مصر للأشخاص الذين يشاركون نفس الاهتمام، واحدة من هذه العملات النادرة هي عملة شلن المملكة المتحدة التي تم إصدارها أثناء فترة حكم الملك إدوارد الثامن، الذي كان ابن الملك جورج الخامس.

شلن الملك إدوارد

عملة شلن الملك إدوارد تُعد واحدة من أندر العملات الأجنبية المطلوبة بشدة من قبل التجار في مصر. يُذكر زكريا نبيل، تاجر وهاو عملات، في إحدى المقابلات الصحفية أن سعر هذه العملة يصل إلى حوالي 70 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 1.1 مليون جنيه مصري، تتميز هذه العملة بوجود صورة الملك الراح إدوارد الثامن عليها، الذي كان ابن الملك جورج الخامس تم إصدار هذه العملة في عام 1937. ومن أبرز مميزاتها أنه تم إصدار عدد محدود جدًا منها، حيث كان من المتوقع طرحها في الأسواق في ذلك العام، ولكن تم التوقف عن إصدارها بسبب انسحاب الملك إدوارد من العرش بعد وقت قصير بسبب قصة حبه مع امرأة تمنعه القوانين البريطانية من الزواج بها، حيث كانت امرأة مطلقة. وبالتالي، تبقى عدد قليل جدًا من هذه العملات التي تم إصدارها قبل موعد الإصدار الرسمي.