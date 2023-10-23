«يا سعدك يا هناك لو لقيته موجود معاك» …الهون النحاسي القديم كنز في بيتك وانت متعرفش سعره وصل 450 الف جنية…ابسط يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الهون النحاسي من أحد أهم الفترات التاريخية في تاريخ مصر القديم، حيث شهدت هذه الفترة العديد من الأحداث والتطورات الهامة التي أثرت بشكل كبير على الحضارة المصرية وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المصريين بالدراسة والبحث حول هذه الفترة الزمنية الرائعة، يُهتم المصريون أيضًا بسعر الهون النحاسي القديم يُعتبر النحاس مادة ثمينة، ولذلك يمكن أن تكون القطع النحاسية القديمة مستثمرًا جيدًا يعكس هذا الاهتمام قيمة التراث والثقافة في مصر، حيث يسعى الكثيرون للحفاظ على هذا التراث والمساهمة في الحفاظ على تقنيات الصناعة التقليدية.

ما هو سعر الهون النحاسي القديم؟

شهدت أسعار بيع الهون النحاس القديم تفاوتًا واضحًا، حيث اعتمدت على الحجم ونوع الهون بالإضافة إلى البائع نفسه بدأت الأسعار من مبلغ قدره 1200 جنيه، وفي بعض الحالات وصلت إلى مبالغ تصل إلى 450 ألف جنيه، لضمان نجاح عملية بيع الهون النحاس بسعر مرتفع، يجب أن تتوفر فيه بعض المواصفات الأساسية، مثل عدم وجود أي شوائب، وأن يكون مصنوعًا من النحاس الخالص الأصلي يمكن التحقق من هذا بسهولة من خلال الصوت العالي الذي ينبعث عند طرقه بيد الهون النحاس أو عند إلقائه على الأرض، ومن الجدير بالذكر أن سعر الهون النحاس يزيد تدريجيًا مع زيادة وزنه، حيث يُعتبر الثقل دليلاً على وجود كمية كبيرة من النحاس فيه بالإضافة إلى ذلك، يتزايد سعره كلما كان تاريخ صناعته أقدم.

طريقة العثور على الهون النحاسي القديم؟

لهواة جمع التحف القديمة، يمكن العثور على الهون النحاس في مجموعة متنوعة من المصادر يمكنك البحث في المواقع المحلية المختصة في بيع وشراء التحف القديمة، بالإضافة إلى البحث عبر السوق الإلكتروني العالمي مثل “إيباي ebay”، هناك أيضًا فرصة للعثور على الهون النحاس في مجموعات وأسواق مخصصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” تلك المجموعات غالبًا تضم عشاق جمع التحف والمتاجر المحلية المتخصصة في هذا المجال.