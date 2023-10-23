«سر المطاعم في الباذنجان المقلي » … طريقة مذهلة لعمل الباذنجان المقلي المقرمش بدون ما يشرب زيت …خطوات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الباذنجان هو نبات عشبي يتبع جنس الفجل والبقوليات، والاسم العلمي له Solanum melongena يُعرف الباذنجان بأسماء مختلفة في مختلف الثقافات واللغات، مثل الأذنبان، الباذِنَجان، الباتشيكان، والبادنجان وهو نبات محبب في العديد من المأكولات حول العالم، الباذنجان يعتبر جزءًا هامًا من النظام الغذائي في العديد من البلدان ويتميز بنكهته الفريدة ومرونته في الاستخدام في الطهي يُستخدم الباذنجان في تحضير العديد من الأطباق، مثل المقبلات، والشوربات، والسلطات، والأطباق الرئيسية يمكن طهيه مشويًا، مقليًا، أو يمكن استخدامه كمكمل في العديد من الوصفات. قلي الباذنجان بدون أن يمتص الكثير من الزيت قطعي الباذنجان إلى شرائح رفيعة أو مكعبات حسب الاختيار. يمكنك تقشيره إذا كنت تفضل ذلك .

ضعي الباذنجان في مصفاة كبيرة ورشي عليه قليلًا من الملح اتركيه لمدة 15-20 دقيقة للسماح للباذنجان بإخراج الزيوت الزائدة .

بعد مرور الوقت، اشطفي الباذنجان بالماء جيدًا لإزالة الزيت الزائد والملح .

جففي الباذنجان بعناية باستخدام مناشف ورقية أو قطع قماش نظيفة .

في وعاء عميق، ضعي كمية كبيرة من الزيت النباتي وسخنيه على نار متوسطة .

ضعي الطحين في وعاء آخر. قم بغمس قطع الباذنجان في الطحين بلطف حتى تكون مغطاة بشكل جيد هذا الخطوة ستساعد في تقليل امتصاص الزيت .

اقلي الباذنجان المغطى بالطحين في الزيت الساخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش حاولي تحريك الباذنجان بلطف أثناء القلي لضمان تحميره بالتساوي .

استخدمي مصفاة أو ورق مطبخ لتصريف الزيت الزائد بعد القلي .

قدمي الباذنجان القرمشي كوجبة خفيفة أو كمكمل للعديد من الأطباق.

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