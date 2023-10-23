دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلم الفتيات..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المنطقة من جسمك قبل النوم..لن تصدقي ماسيحدث,

أصبحت العديد من السيدات تفضلن الوصفات الطبيعية سواء للبشرة أو الشعر، وذلك تجنبًا للآثار الجانبية التي تسببها المستحضرات الجاهزة على البشرة أو الشعر على المدى البعيد، بالإضافة إلى أن تكلفتها باهظة الثمن، وذلك ما جعلهم يبحثون بشغف عن وصفات طبيعية ولعل أفضلهم وصفة زيت الزيتون مع القرنفل لما لها من فوائد كثيرة للشعر والبشرة، تعرفي معنا على بعض فوائدها من خلال هذا الموضوع.

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

كما هو معروف أن زيت الزيتون يعد من المرطبات القوية التي لها تأثير فعال على الجسم والبشرة والشعر أيضًا، وهو مناسب جدًا للشعر الجاف بحيث يعمل على ترطيبه بعمق، بالإضافة إلى أن القرنفل يعزز من نمو الشعر ويقلل تساقطه، تعرف معنا على الطريقة من خلال النقاط التالية:

المكونات:

• ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

• حفنة من عيدان القرنفل.

• زيت جوز الهند.

• ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

الطريقة:

• اطحني عيدان القرنفل جيدًا.

• اضيفي إليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وأخرى من زيت الزيتون واخلطيهم ببعض جيدًا.

• بعد ذلك أضيفي النشا واخلطي المكونات جيدًا.

• طبقي الخليط على شعر نظيف من الجذور حتى الأطراف.

• اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

• هذه الوصفة تعد حل سحري لإعادة إصلاح الشعر التالف وتعزيز نموه، كما أنه يقلل من تراكم الدهون غير الصحية والتي تعمل على إتلاف الشعر.