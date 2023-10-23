«ولا يهمك هترجعها في ثواني» … طريقة جهنمية لاسترداد كارت الفيزا من ماكينة الصرف الالي في ثواني…عشان متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تقلق إذا قمت بسحب بطاقتك الائتمانية من جهاز الصرف الآلي ATM وواجهت مشكلة في هذا المقال، سنشرح لك كيف يمكن استرداد بطاقتك دون مواجهة أي تحديات استخدام جهاز الصرف الآلي يعد أمرًا أساسيًا للعديد من الأفراد والموظفين وأصحاب المعاشات قد يحدث أن تواجه صعوبة أثناء سحب الأموال من هذا الجهاز وتشعر بالقلق بشأن استرداد بطاقتك ولكن يجب أن تعلم أنه يمكن استرداد البطاقة بسهولة ونحن سنشرح لك كيف يمكن القيام بذلك في هذا المقال.

ما هي أسباب استيلاء ماكينة الصرف الآلي على بطاقة الفيزا؟

هناك عدة أسباب تؤدي إلى استيلاء ماكينة الصرف الآلي على بطاقة الفيزا، منها:

حدوث عطل في الماكينة: قد تحدث مشاكل تقنية في الماكينة تؤدي إلى استيلاء الجهاز على البطاقة .

إدخال كلمة المرور بشكل غير صحيح ثلاث مرات متتالية: إذا أُدخلت كلمة المرور بشكل غير صحيح ثلاث مرات على التوالي، فإن الجهاز يقوم بتأمين البطاقة لحماية الحساب .

تأخر المستخدم في إدخال كلمة المرور: قد تكون هناك قواعد زمنية لإدخال كلمة المرور، وإذا تجاوز المستخدم هذه الفترة قد يتم استيلاء الجهاز على البطاقة .

انتهاء صلاحية البطاقة ووضعها في الجهاز: إذا انتهت صلاحية بطاقة الفيزا وتم وضعها في الماكينة، سيتم استيلاؤها على الفور لأغراض أمانية.

طريقة استرداد كارت الفيزا من ماكينة الصرف الالي

لاسترداد بطاقتك الائتمانية التي تم احتجازها في جهاز الصرف الآلي، يجب عليك اتباع بعض الإجراءات مثل: