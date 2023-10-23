دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أكبر المشكلات التي تسببها برص المنزل هي نقلها للأمراض. يمكن أن تنقل هذه القوارض الأمراض المعدية إلى الإنسان من خلال تلوث الطعام والمساحات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب في تلف الممتلكات عن طريق العض أو الحفر في الكوابح والأسلاك الكهربائية. لحل مشكلة انتشار برص المنزل، يتعين على الأفراد اتباع إجراءات وقائية واتخاذ تدابير للتحكم في هذه الآفة. تشمل هذه الإجراءات استخدام الفخاخ بشكل آمن، والحفاظ على نظافة المنزل، والبحث عن التشققات والفتحات افضل طرق التخلص من البرص في المنزل الحفاظ على النظافة: البرص تتواجد في المناطق غير النظيفة. لذلك، تأكد من الحفاظ على نظافة منزلك وعدم ترك الطعام مكشوفًا. استخدام الفخاخ: يمكن استخدام الفخاخ الفعالة للتقاط الفئران بدلاً من استخدام السموم. هذا يقلل من مخاطر التعرض للأطفال أو الحيوانات الأليفة. إصلاح الفتحات: قم بإصلاح الفتحات أو التشققات في الجدران والأبواب لمنع دخول البرص إلى منزلك. أسباب تحذير الخبراء من قتل البرص بشكل غير آمن مقاومة المبيدات: البرص يمكن أن يصبحوا مقاومين للمبيدات إذا تم استخدامها بشكل مفرط. هذا يمكن أن يجعل من الصعب التخلص منهم في المستقبل. الخطر على الحيوانات الأليفة: السموم التي تستخدم للتخلص من البرص يمكن أن تكون خطرة على الحيوانات الأليفة إذا تم العبث بها. السلامة العامة: تحذر الخبراء من استخدام السموم بشكل غير آمن، حيث يمكن أن تؤدي إلى تلوث البيئة والتأثير على الصحة العامة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بيجيب الفقر والخراب على بيتك اوعى تموته في البيت” .. خبراء الحشرات يؤكدون على عدم قتل البرص في المنزل بسبب هذه ٦ اسباب!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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