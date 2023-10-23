“لو فاكر نفسك عبقري اراهنك انك هتحلها” .. أصعب مسألة حسابية في تاريخ الرياضة جرب وشوف ٩٩% لم يستطيعوا حلها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الألغاز الحسابية هي ألغاز رياضية تهدف إلى تحفيز التفكير اللوجي والحسابي. تتطلب حل هذه الألغاز استخدام العقل لإيجاد إجابة صحيحة بناءً على معلومات رياضية معينة. تشمل الألغاز الحسابية مجموعة متنوعة من التحديات مثل الجداول الزمنية، والمعادلات الرياضية، وألغاز الأعداد، والألغاز الهندسية، والعديد من الأسئلة الرياضية الأخرى.

تعمل الألغاز الحسابية على تنمية مهارات الرياضيات لدى الأفراد من خلال تحفيز التفكير الإبداعي والتحليلي. إن حل هذه الألغاز يتطلب التركيز والمنطق،

اشهر مسألة حسابية على مواقع التواصل الاجتماعي واجابتها

انتشرت بفي الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة حسابية بسيطة بأرقام بسيطة ولكن صعوبتها تصل لدرجة لم يستطع عباقرة الرياضة حلها وكانت المسالة كالاتي:

6+4= 210 أي 6+4= 10 وتم وضع 200 زيادة عليهم.

8+5=313 أي 8+5 =13 وتم إضافة 300 زيادة عليهم.

10+6 =416 أي 6+10 =16 وتم إضافة 400 زيادة عليهم.

12+7 =519 أي 12+7=19 وتم إضافة 500 زيادة عليهم

الإجابة على المسألة

فكرة المسالة هي الانطلاق من نفس التسلسل للمسألة فيتم اكمالها على النحو التالي 8+14= 622 أي 22 وتم إضافة 600 وتكون الإجابة هي 725.

فوائد حل الألغاز والمسائل الحسابية

تشمل الألغاز الحسابية مجموعة متنوعة من التحديات مثل الجداول الزمنية، والمعادلات الرياضية، وألغاز الأعداد، والألغاز الهندسية، والعديد من الأسئلة الرياضية الأخرى.

تعمل الألغاز الحسابية على تنمية مهارات الرياضيات لدى الأفراد من خلال تحفيز التفكير الإبداعي والتحليلي. إن حل هذه الألغاز يتطلب التركيز والمنطق، ويمكن أن يكون تحديًا ممتعًا للأشخاص من مختلف الأعمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل الألغاز الحسابية يساهم في تعزيز مهارات حل المشكلات والاستقلالية العقلية.