“مشروب صحي ولذيذ لازم تجربه” تعرف على أهمية “عصير الجزر بالزنجبيل” لصحة الجسم والبدن… لما تجربه مش هتبطل تشربه طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد عصير الجزر بالزنجبيل من أكثر المشروبات الطبيعية المفيدة والمغذية لصحة الإنسان لما يحتويه من فوائد صحية كثيرة وطعم لذيذ ومميز في ذات الوقت حيث يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، والجدير بالذكر أن هذا المشروب الرهيب غني بالمعادن والفيتامينات الهامة وكذلك مضادات الأكسدة التي لها دور فعال وأساسي في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، كما ينصح خبراء التغذية بتناوله للإستفادة بقيمته الغذائية العالية ولذلك نقدم لكم كيفية تحضير عصير الجزر بالزنجبيل بخطوات بسيطة في المنزل وبطعم رائع لا يقاوم.

خطوات تحضير عصير الجزر بالزنجبيل في المنزل

للحصول على هذا المشروب المغذي والمفيد للصحة والتمتع بفوائده الجبارة، يجب إتباع الخطوات التالية:

نحضر أولاً ثمرتان من الجزر الطازج مع قطعتين من الزنجبيل وملعقتين من عصير الليمون بالإضافة إلى ربع ملعقة قرفة ناعمة.

نقطع الجزر إلى شرائح مع وضعه في الخلاط وإضافة له الزنجبيل والمكونزت الأخرى.

نخلط المكونات جيداً حتى نصبح ناعمة ومتجانسة تماماً.

نحفظ العصير في الثلاجة لحين استخدامه.

فوائد مشروب الجزر بالزنجبيل للصحة والجسم

تتعدد فوائد هذا المشروب الرهيب لصحة جسم الإنسان التي يمكن ذكرها في النقاط التالية: