ولا الجن الأزرق يعرفها .. هل تعلم ماذا يحدث في الهاتف عند تفعيلك خاصية وضع الطيران .. مكنتش تخطر علي البال!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي الهاتف الذكي الي اصبح الجميع في هذا العصر يمتلكه العديد من المزايا التي تسهل علينا اتمام المهام ولعل من اهمها وأكثرها اثارة للجدا هي خاصية وضع الطيران ، يُعد تشغيل وضع الطيران على الهاتف المحمول خيارًا مفيدًا للمستخدم، حيث يتم تعطيل عدد من الخدمات والوظائف عند تفعيله، هذه الميزة تبدو غامضة بالنسبة للعديد من الأشخاص، حيث يعتقدون أنها تقتصر على فصل الهاتف عن شبكات الجوال ومنع التواصل ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الميزة استخدامات متعددة وهامة تتجاوز ذلك . كيفية تشغيل وضع الطيران يمكن تشغيل وضع الطيران عن طريق شريط الإشعارات بالهاتف، من خلال التمرير بإصبعك لأسفل، ثم البحث عن شكل الطائرة، والضغط عليه .

وأيضًامن خلال الدخول إلى الإعدادات ،والبحث عن خير وضع الطيران ثم تفعيله، وفي هواتف أخرى، يجب الدخول إلى الخدمات اللاسلكية، واختيار وضع الطيران، ثم إغلاقه. مميزات تفعيل وضع الطيران تتوقف بيانات الهاتف عن العمل تمامًا عند تفعيل وضع الطيران ، هذا ما يمنع الأطفال من استخدام الإنترنت على الهاتف .

تتوقف إشارة الواي فاي عن العمل، مما يمنع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية.

يتم تعطيل وظيفة البلوتوث تمامًا، مما يمنع نقل البيانات أو الاتصال بأجهزة أخرى.

تتوقف خدمة الموقع على الهاتف، مما يمنع تتبع موقع الجهاز.

تتوقف جميع الخطوط الهاتفية عن العمل، مما يمنع الاتصال بالمكالمات الواردة أو الصادرة.

يساعد وضع الطيران على زيادة عمر بطارية الهاتف، مما يعزز من أداء الهاتف على المدى الطويل.

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