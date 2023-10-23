دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من النساء وكذلك الرجال من مشاكل ظهور الشعر الأبيض بكثرة خاصةً بعد عمر الثلاثين مما يتسبب بالشعور بالضيق والانزعاج ومحاولة التخلص من هذه المشكلة المؤرقة باستخدام الصبغات والمواد الكيماوية التي قد تضر بصحة الشعر، لهذا نقدم لكم طريقة جهنمية للتخلص من الشيب باستخدام القرنفل الذي له فاعلية كبيرة في معالجة الشعر الأبيض بأمان دون ترك أي آثار جانبية لما له من خصائص علاجية وتجميلية تجعله يدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والشعر.
أهمية استخدام القرنفل للتخلص من الشيب والشعر الأبيض
ظهور الشعر الأبيض من أكثر المشكلات المزعجة التي تتعرض لها الكثير من السيدات عند التقدم في العمر لأن ذلك يؤثر على المظهر الخارجي ويتسبب في الضيق والحرج لمعظم النساء، وقد يرجع ظهور الشيب والشعر الأبيض مبكراً نتيجة لعوامل متعددة من أبرزها العوامل الوراثية والإصابة ببعض الأمراض منها الغدة الدرقية.
فوائد القرنفل الرهيبة لصحة البشرة والشعر
يعمل القرنفل على إعادة لون الشعر الطبيعي والتخلص من الشعر الأبيض نهائياً تن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نحضر ربع كوب من زيت القرنفل ونمزجه مع نصف كوب من زيت السمسم.
- ثم نضيف لهذا الخليط نصف كوب من زيت الخردل مع ملعقتين كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- نخلط جميع هذه المكونات مع كوب من كريم الشعر المفضل ونمزجهم معاً تماماً.
- نوزع الخليط على الشعر بكميات متساوية من الجذور إلى الأطراف وتركه لمدة ثلاث ساعات كاملة.
- نغسل الشعر جيداً وسوف تلاحظين الفارق بعد تكرار الوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “انسي ظهور الشعر الأبيض تاني”.. تعرفي على وصفة جبارة من “القرنفل” للتخلص من الشيب نهائياً.. وقولي وداعاً للصبغات والحناء!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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