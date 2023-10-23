“فكرة متخطرش على بال الجن الأزرق.. غسالة من غير كهربا بإزازة واحدة بس” .. مجربة ١٠٠% أكثر طريقة مبتكرة لاستخدام الغسالة الكهربائية بغسالة باستخدام زجاجة كبيرة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحظى الابتكارات والحلول غير التقليدية بأهمية كبيرة في حياة كل ربة منزل. إن دور الربة في تنظيم وإدارة المنزل يتطلب مجموعة متنوعة من المهام والتحديات التي يمكن حلها بشكل فعال من خلال الإبداع والابتكار. فمن خلال البحث عن حلايات مبتكرة وغير تقليدية، يمكن للربة تحسين جودة حياتهن وتسهيل العديد من الأمور المتعلقة بالمطبخ والتنظيف والإدارة المنزلية سواء كان ذلك من خلال استخدام تقنيات جديدة، أو ابتكار أساليب توفير الوقت والجهد، فإن الابتكار يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وزيادة إنتاجية الأنشطة المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلول غير التقليدية أن تساعد في تقليل الفاقد والهدر وتوفير الموارد

الادوات المستخدمة لعمل غسالة يدوية بزجاجة كبيرة

عليكي أن تقومي باستخدام هذه الأدوات لعمل الغسالة اليدوية والاستغناء تماما عن الغسالة الاوتوماتيك البديل الفعال لها بنصيحتك أكثر من ألف ربة منزل مجربة هذه الطريقة

زجاجة بلاستيكية كبيرة

مسحوق غسيل ملابس

عصا خشبية رفيعة

شوكة

طريقة صنع غسالة يدوية للاستغناؤعن الغسالة الاوتوماتيك

يجب إحضار الزجاجة البلاستيكية ويتم تسخين الشوكة الحديدية على النار حتى تصبح ساخنة ويتم استخدامها لصنع ثقوب بالزجاجة البلاستيكية ثقوب متساوية وبسيطة ليست كبيرة حتى لا يتم خروج الماء من الزجاجة ثم نقوم بملئ الزجاجة بالماء ووضع صابون غسيل الملابس ونقوم بتقليبها جيدا حتى يصبح الصابون موجود بكل الماء ثم نقوم بوضع الملابس التي سوف نقوم بغسلها وندخل العصا الخشبية الرفيعة من أعلى الزجاجة بالفترة الموجودة بها لمكان الغطاء ونقوم بتجريكها بطريقة سريعة لتقوم بتقليب الملابس بالماء والصابون أكثر من مرة بقوة ثم نقوم باخراجها وشطفه