“وصفة خطيرة للمتزوجين فقط”.. استخدمي “القرنفل مع زيت الزيتون” على الأماكن دي من جسمك وشوفي النتيجة المذهلة… لن تستغني عنها ليله واحدة بعد اليوم!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على شعر ناعم وجذاب مثل الهنود بعيدًا عن استخدام المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل الضارة، لذلك نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية والشهيرة وهي وصفة القرنفل مع زيت الزيتون التي لها تأثير فعال في علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك التساقط بأسرع وقت ممكن.
مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر
تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تتمتع بمكونات طبيعية مفيدة ومغذية لصحة الشعر وكثافته، كما يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت كالتالي:
- بعض عيدان من القرنفل.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- زيت جوز الهند.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر
إليكم الوصفة الجبارة من القرنفل وزيت الزيتون لعلاج تساقط وتقصف الشعر عن طريق تحضيرها بالخطوات البسيطة التالية:
- يجب أولاً طحن عيدان القرنفل للحصول على مسحوق ناعم.
- نحضر وعاء عميق ونضع زيت الزيتون مع مسحوق القرنفل ونمزجهم معاً.
- نضيف النشا ونستمر في التقليب الجيد.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت جوز الهند ونمزج جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس.
- نوزع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس من الجذور إلى أطراف الشعر.
- نترك الوصفة لمدة نصف ساعة على الشعر ثم نغسله وسوف تلاحظين نتيجة سريعة وملحوظة.
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