“وصفة خطيرة للمتزوجين فقط”.. استخدمي “القرنفل مع زيت الزيتون” على الأماكن دي من جسمك وشوفي النتيجة المذهلة… لن تستغني عنها ليله واحدة بعد اليوم!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على شعر ناعم وجذاب مثل الهنود بعيدًا عن استخدام المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل الضارة، لذلك نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية والشهيرة وهي وصفة القرنفل مع زيت الزيتون التي لها تأثير فعال في علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك التساقط بأسرع وقت ممكن.

مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تتمتع بمكونات طبيعية مفيدة ومغذية لصحة الشعر وكثافته، كما يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت كالتالي:

بعض عيدان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر

إليكم الوصفة الجبارة من القرنفل وزيت الزيتون لعلاج تساقط وتقصف الشعر عن طريق تحضيرها بالخطوات البسيطة التالية: