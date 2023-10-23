“سر خطير كتير منا ميعرفوش”.. ضع “فص من الثوم” تحت الوسادة وشوف التغيير الكبير اللي هيحصل في حياتك..جربه ومش هتندم طول العمر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم الثوم في المطبخ بكثرة في تحضير العديد من الوصفات والأكلات المختلفة لما يضيفه من نكهة مميزة وطعم رائع للطعام، ولكن لا تقتصر أهمية الثوم في ذلك الأمر حيث أنه يستخدم في العديد من العلاجات القديمة منذ زمن بعيد بسبب خصائصه الفعالة في علاج الكثير من الأمراض إلى جانب تأثيره في علاج الأرق لما يحتويه من مواد كبريتيه مثل الأليسين.

تأثير الثوم الفعال في علاج اضطرابات النوم

من الغريب إنك تستطيع وضع فصين من الثوم تحت الوسادة لتشعر بالنوم العميق بعدها، وجاء ذلك طبقاً لدراسات حديثة نشرتها صحيفة بروكسيل البلجيكية التي أفادت أن الثوم له تأثير مهدئ يساعد على النوم بسبب رائحة المواد الكبريتية به التي تنبعث منه مما يمكنك من الحصول على نوم عميق، وذلك معناه أنك سوف تنام بشكل أكثر صحة وبأسرع وقت دون الحاجة إلى تناول أي مواد كيميائية تضر بصحة الجسم.

كيفية استخدام الثوم لتحسين النوم

نقدم لكم الطريقة المثالية في الحصول على نوم عميق مثل الأطفال عن طريق وضع فص أو فصين من الثوم بالقشرة تحت الوسادة قبل النوم وسوف تلاحظ مفعولها السحري الذي لا يصدق دون الشعور برائحته النفاذة على الإطلاق، وأيضاً هناك فوائد أخرى يمكن الإستفادة منها في علاج التهابات الجهاز الهضمي وإرتجاع المرئ بواسطة شرب كوب من الماء مع بعض الثوم الطازج، كما يمكن وضع ثلاث فصوص من الثوم المفروم في طبق بجوار السرير للتمتع بنوم بلا أرق أو اضطرابات.