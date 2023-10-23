دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استشاري يكشف عن علامات تظهر على الجسم تدل على الإصابة بالكلى؟,
كشف استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى د. عبدالعزيز العتمي عن علامات تظهر على الجسم تدل على الإصابة بالكلى.
وقال العتمي خلال ظهوره في برنامج سيدتي أن هذه العلامات هي : انتفاخ في الجسم وفي القدم وإذا كان هناك رغوة في البول كثيرة جدا فهذا يعطي انطباع أن هناك زلال ، وتغير لون البول فإذا كان أحمر يدل أن هناك دم بالبول.
ونصح العتمي بالإكثار من من شرب الماء ومن علامات تروية الجسم الجيدة أن يكون البول لونه شفاف.
عبدالعزيز العتمي- استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى: في حال ظهرت هذه العلامات على الجسم فهي مؤشر لإصابة بالكلى.
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