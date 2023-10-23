دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعودية تبهر العالم الغربي والعربي وجعلتهم يقفون مذهولاً.. لن تصدق ما فعلته في تركيا!,

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل سائحة سعودية، بعدما تعرضت لمضايقات داخل مطعم للوجبات السريعة، في مدينة إسطنبول بتركيا.

وأظهر مقطع الفيديو دخول السائحة الخليجية، في مشادة كلامية مع امرأة تركية، داخل المطعم، وسط تجمع عدداً من الأشخاص.

وقالت السائحة الخليجية للمرأة التركية: “اصمتي أنتي وقحة، أين دورك إذا كان لديكم مشكلة اذهبوا للتحدث مع أردوغان، لا تتحدثوا معنا”.