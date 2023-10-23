طريقة رهيبة للتخلص من” الثلج” المتراكم بالفريزر في ثواني وبدون اي مجهود .. جربيها هتنبهري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من اكثر المشاكل التي تواجه العديد من الناس هو تراكم الثلج في الفريزر وينتج ذلك عن بعض العوامل المختلفة ومنها إغلاقه لوقت طويل وحفظ الطعام به ولكنه يتسبب في عدم القدرة على تخزين المزيد من الطعام،ويعتبر الديب فريزر من الأجهزة الهامة التي يعتمد عليها الكثير من الناس، ولكن حتى يستمر ويعمل الديب فريزر بجودة عالية وبالكفاءة المطلوبة لابد من التخلص من الثلج الذي يتراكم بداخله بشكل مستمر،لذلك يتساءل الكثير عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الثلج المتراكم لذلك سوق نستعرض لكم طريقة سهلة تمكنك من إزالته بكل سهولة وجعل رائحة الثلاجة والديب فريزر جميله.
كيفية إزالة الثلج المتراكم بالفريزر بكل سهولة
تعد وصفة الملح من أنجح الطرق التي يمكن تخلصك من هذه المشكلة، كما أنها تخلصك من الروائح الكريهة من داخل الفريزر، كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية :
- أولًا لابد من تنظيف الفريزر بشكل كامل من جميع الأطعمة التي تتواجد بداخله.
- ثم يتم إفراغ جميع أنواع الرفوف وإخراجها من الثلاجة ومن ثم وضع كمية من الملح عليها من خلال رشها بشكل مباشر.
- وبعدها يتم ترك الملح على الثلج حوالي نصف ساعة وبعد ذلك سوف يتم ملاحظة ذوبان الثلج وتحوله إلى ماء.
- ولابد من إحضار قطعة نظيفة من القماش من أجل تنظيف الرفوف ويجب تكرار عملية التنظيف حتى يتم الحصول على شكل أفضل.
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