دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد منا في الصغر ما وجه تسائلات عديدة من نفسه حول بعض الاشياء التي قد تبدو لنا دون فائدة ، ولعل هذه الاشياء صادفتنا جميعا ومن اكثر هذه التسائولات كانت حول الفتحة الصغيرة الموجودة في الجزء العلوي من الحوض ، ولماذا هي موجودة في بعض الاحواض والاخري لا ؟؟ ويعتقد البعض إنها بلا فائدة ولا ضرورة لها لكن لهذه الفتحة الصغيرة في حوض الحمام العديد من الفوائد التي تجنب من حدوث أي كارثة قد تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية .
سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام
يتكون كل حوض حمام من حنفية وسدادة والحوض والفتحة الصغيرة التي تكون على بعد عدة سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع، وتتميز هذه الفتحة بمنع تدفق الماء حيث تعمل على بإستمرار على تسريب الماء وعدم إمتلاء الحوض ونظافة الحوض بشكل كامل لمنع حدوث أي فيضانات داخل الحمام قد تؤذي الأسرة والحفاظ على حياة الجميع بالمنزل.
أهمية الفتحة الصغيرة في حوض الحمام
تعددت مزايا و إستخدامات الفتحة الصغيرة بحوض الحمام ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- تمنع تجمع كميات كبيرة من المياه في الحوض.
- تسريب المياه بشكل مستمر قبل إمتلاء الحوض.
- تمنع تدفق الماء الزائد والتخلص منه عبر الأنابيب بشكل صحيح.
- منع حدوث الفيضانات داخل الحمام.
- تدفق المياه عبر خط الصرف للحفاظ على حركة الهواء بكل طاقته.
- تنظيف الفتحة الصغيرة الموجودة بحوض الحمام عن طريق إستخدام إبرة رفيعة لتسليك الفتحة وتنظيفها، وضع الخل والليمون مباشرة داخل الفتحة لإزالة أي رواسب مجتمعة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.