“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد منا في الصغر ما وجه تسائلات عديدة من نفسه حول بعض الاشياء التي قد تبدو لنا دون فائدة ، ولعل هذه الاشياء صادفتنا جميعا ومن اكثر هذه التسائولات كانت حول الفتحة الصغيرة الموجودة في الجزء العلوي من الحوض ، ولماذا هي موجودة في بعض الاحواض والاخري لا ؟؟ ويعتقد البعض إنها بلا فائدة ولا ضرورة لها لكن لهذه الفتحة الصغيرة في حوض الحمام العديد من الفوائد التي تجنب من حدوث أي كارثة قد تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية .

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

يتكون كل حوض حمام من حنفية وسدادة والحوض والفتحة الصغيرة التي تكون على بعد عدة سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع، وتتميز هذه الفتحة بمنع تدفق الماء حيث تعمل على بإستمرار على تسريب الماء وعدم إمتلاء الحوض ونظافة الحوض بشكل كامل لمنع حدوث أي فيضانات داخل الحمام قد تؤذي الأسرة والحفاظ على حياة الجميع بالمنزل.

أهمية الفتحة الصغيرة في حوض الحمام

تعددت مزايا و إستخدامات الفتحة الصغيرة بحوض الحمام ومن أهم هذه المميزات ما يلي: