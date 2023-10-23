«يا بختك لو عندك».. الهون النحاس القديم للبيع بـ 450 ألف جنيه…هتبقي مليونير لو طلع في بيتك؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهون النحاس القديم يحمل أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، إنه ليس مجرد قطعة فنية أو أثرية، بل يمثل شاهداً على التقاليد والحضارة القديمة، يُستخدم الهون النحاس في الحياة اليومية لطحن وخلط المكونات، وكان له دور كبير في تطوير الطهي والأدوات المنزلية في الماضي، الأيام الأخيرة شهدت اهتمام المصريين المتزايد بـ “هون النحاس القديم”، بفعل العروض الواسعة عبر الإنترنت والعروض المالية الكبيرة لشرائها. هذه الظاهرة أثارت تساؤلات حول الاهتمام المفاجئ بهذه الهونات النحاسية، خاصةً وأنها كانت سلعة قديمة شائعة لا تخلو أي منزل منها، سوف نتعرف من خلال المقال على أسعار الهون النحاس القديم وكيفية بيعه والاستفادة منه.

قيمة هذه الهونات النحاسية القديمة تتفاوت بناءً على الحجم والنوع والنقاوة، حيث تتراوح الأسعار بين 1,200 و 450,000 جنيه، لكي تحقق هذه الهونات سعراً عالياً، يجب أن تكون نقية من أي شوائب، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الصوت الخاص الذي تصدره، سواء عند ضربها بواسطة هون نحاسي آخر أو عند رميها على الأرض.

تزيد قيمة الهون النحاسي بزيادة وزنها، حيث يُعتبر وزنها الثقيل دليلاً على وجود كمية كبيرة من النحاس فيها. كما تزيد قيمتها كلما كان تاريخ صنعها أقدم.

يمكن للهواة الباحثين عن هذه القطع التاريخية العثور عليها على مواقع متخصصة محلية، وعلى منصات عالمية مثل “إيباي”، بالإضافة إلى توفرها في مجموعات وأسواق على فيسبوك.