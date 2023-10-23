“هاتي كوباية ماية وتعالي”…حيلة سحرية هتوفرلك فلوس الزيت.. طريقة صحية مميزة لقلي البطاطس هتدعيلي لما تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الأشخاص يستمتعون بتناول البطاطس المقلية بسبب مذاقها اللذيذ والمقرمش و غالباً ما يختارون تناولها في المطاعم بدلاً من تحضيرها في المنزل، حيث يعتقدون أنه ليس بالإمكان تحقيق نفس الجودة ومن الصعب على الأشخاص العاديين معرفة أسرار المطاعم لتحضير البطاطس المثالية ومع ذلك، يمكننا أن نشارككم في هذا المقال وصفة سحرية تمكنكم من تحضير بطاطس مقرمشة بدون الحاجة لكميات كبيرة من الزيت، مع الحفاظ على سلامتكم وصحتكم.

طريقة قلي البطاطس من غير متشرب زيت

بدايةً، قومي بتحضير الكمية المناسبة من البطاطس واغسليها جيداً بالماء الفاتر للتخلص من أي أتربة، وبعد ذلك، ضعي كمية مناسبة من الماء – حوالي 2 كوب – في إناء كبير وقمي بتسخينه حتى يبدأ في الغليان على النار واتركيه يغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم، قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح أو أصابع حسب تفضيلك، وضعيها في الماء المغلي واتركيها هناك لمدة خمس دقائق وبعد ذلك، قومي بإزالة البطاطس من الماء واتركيها تصفى وتبرد وأخيرًا، سخني الزيت على النار وقومي بقلي البطاطس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

طريقه قلي البطاطس بملعقتين زيت فقط

قومي أولاً بتحضير البطاطس واغسليها، ثم قطعيها إلى شرائح وبعد ذلك، ضعي الشرائح في إناء مع كمية قليلة من الماء واتركيها تغلي على النار لمدة ربع ساعة، فبعد الغليان، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في مقلاة، ثم نشفي البطاطس جيدًا وضعيها في الزيت على النار.