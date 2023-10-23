“هتتسلق في دقيقتين”…طريقة سحرية لسلق الفراخ في الحليب.. ضاع عمرك بتسلقيها غلط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من أننا جميعًا نعلم أنه يعتاد سلق الطيور وخاصة الفراخ في الماء العادي، إلا أنه ظهرت مؤخرًا تقنيات جديدة ومدهشة في عالم الطهي وواحدة من هذه التقنيات هي سلق الفراخ في الحليب، والتي تضيف طعمًا ولونًا فريدين إلى الطبق و في هذا المقال، سنشرح لك كيفية سلق الفراخ في الحليب، وستلاحظين الفرق الكبير في الطعم واللون والرائحة مقارنة بالسلق التقليدي في المياه. كيفية سلق الفراخ في الحليب بدءًا، اغسلي الفراخ بعناية، ثم قومي بوضع كوبين من الحليب وكوب من الماء في إناء كبير.

وأضيفي بعض فصوص الثوم وأوراق الحبهان إلى هذا الخليط.

ومن ثم قومي بتسخينه على النار حتى يبدأ في الغلي لفترة قصيرة.

بعد ذلك، ضعي الفراخ في الإناء مع بعض البهارات الخاصة بالفراخ واتركيها تغلي جيدًا على النار. كيفية التوفير في سلق الفراخ في الحليب باستخدام هذه الوصفة لسلق الفراخ في الحليب، ستجدين أنكِ تحققين توفيرًا كبيرًا.

فبالإضافة إلى الفراخ المطهوة بلذة ولون مميز، ستحصلين أيضًا على صوص شهي يمكن استخدامه لتحضير ماكرونة لذيذة.

ومن جانب آخر، ستتمكنين أيضًا من استفادة من الشوربة اللذيذة التي تتكون منها نتيجة سلق الفراخ في الحليب.

إنها فعلاً طريقة ممتعة واقتصادية لتحضير وجبة شهية ومتنوعة.

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