«بدون ما يشرب نقطة زيت».. طريقة جهنمية لقلي الباذنجان مقرمش وصحي جدا..السر في معلقة صغيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الباذنجان هو خضار لذيذ وصحي، ويمكن تحضيره بعدة طرق، بما في ذلك القلي، لتجنب امتصاص الزيت داخل الباذنجان، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة لقلي الباذنجان بطريقة صحية ومقرمش .

يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قطع الباذنجان إلى شرائح رقيقة ومتساوية الحجم، ثم رشها بالملح واتركها لتصفى الرطوبة لمدة 15-20 دقيقة.

2. استخدم ورق المطبخ لتجفيف الشرائح من الرطوبة الزائدة وإزالة الزائد من الملح.

3. سخن الزيت على نار متوسطة إلى عالية، مستخدمًا مثل زيت الذرة أو زيت الكانولا الذي يتحمل درجات حرارة عالية.

4. اقلي الباذنجان على دفعات، محافظًا على عدم إكتظاظ القدر للحفاظ على درجة حرارة الزيت.

5. قلب الشرائح باستمرار باستخدام ملعقة حتى تصبح متسقة وذهبية بشكل متناسق.

6. استخدم ورق المطبخ لتصريف الزيت الزائد من الباذنجان المقلي.

ما هي فوائد القلي الخالي من الزيت للباذنجان؟

1. تقليل نسبة الدهون والسعرات الحرارية: القلي الخالي من الزيت يقلل بشكل كبير من نسبة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا صحيًا.

2. تعزيز صحة القلب: القلي الخالي من الزيت يقلل من نسبة الدهون المشبعة، مما يعود بالفائدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

3. زيادة الألياف: الباذنجان غني بالألياف الغذائية، مما يساعد على الهضم ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

4. غني بالمضادات الأكسدة: الباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

5. دعم للجهاز العصبي: الباذنجان يحتوي على فيتامين B6، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهاز العصبي والعضلي.