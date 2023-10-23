«المبلوع في المكنة مرجوع».. طريقة عبقرية لإسترجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM…هتجيبها في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تقلق إذا تم استرجاع بطاقة الفيزا الخاصة بك عبر جهاز صراف آلي، ما عليك سوى متابعة قراءة هذا المقال وستتعلم كيفية استعادة الفيزا التي تم استرجاعها دون مواجهة أي تحديات، من خلال تجربة استخدام الموظفين والمتقاعدين للصراف الآلي كأمر أساسي، قد يواجه البعض مشكلة عند سحب الأموال من هذا الجهاز ويجهلون كيفية التعامل مع هذا الوضع، يفترون أنهم لن يستعيدوا الفيزا مرة أخرى، ولكن هذا غير صحيح. يمكن استعادتها بسهولة، وهذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه فيما يلي.

الخطوات الأساسية لاستعادة الفيزا المسترجعة من جهاز الصراف الآلي تشمل:

1. يجب عليك الاتصال بخدمة عملاء هذا البنك بسرعة والإبلاغ عن المشكلة.

2. في هذه اللحظة، سيحتاج الموظف الذي يتواصل معك إلى تقديم تفاصيل حول تاريخ السحب ورقم الجهاز أو الصراف المستخدم.

3. إذا تم استرجاع بطاقة الفيزا في جهاز الصراف الآلي نفسه للبنك، سيتم الاحتفاظ بها هناك حتى تسترجعها.

4. إذا تم استرجاعها في جهاز صراف آلي يخص بنكًا آخر، فمن الممكن أن تفقد البطاقة، ولكن ستحصل على بطاقة جديدة خلال وقت قصير.

هناك أيضًا أسباب متعددة لاسترجاع الفيزا من جهاز الصراف الآلي، مثل الأخطاء التقنية، أو إدخال كلمة المرور بشكل غير صحيح، أو التأخير في إدخال البيانات، أو انتهاء صلاحية البطاقة، مما يؤدي إلى سحبها فورًا من الجهاز.