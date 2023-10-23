اعرفي بسرعة تعملي إيه لو الجنين وزنه خفيف..نصائح لزيادة وزن الجنين بسرعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تعاني الكثير من السيدات من القلق وذلك نتيجة حجم الجنين ووزنه أثناء فترة الحمل، وهذا يعطيها دافع للبحث عن أفضل الطرق لزيادة وزن الجنين عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تعطيها الفائدة هي والجنين، ومن البديهيات أن الكل يعلم أن وزن الجنين هو أمر متفاوت من جنين إلى آخر وهذا يرجع إلى عدة أسباب وعوامل مؤثرة كثيرة وهي عوامل تؤثر على حجم ووزن وأيضا طول الجنين ومن بين هذه العوامل الوراثة، فهذا العامل هو من أكثر الأسباب المؤثرة على حجم الجنين، وذلك بجانب أسباب أخرى والذي سنذكرها بشيء من التفصيل.

أسباب عدم اكتساب الجنين الوزن

هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في عدم اكتساب الجنين للوزن أو وصوله للوزن الطبيعي ومن بين هذه الأسباب:

1- اتباع عادات خاطئة في تناول الأطعمة أو تناول طعام غير متوازن مما قد يتسبب ذلك في حدوث سوء تغذية.

2- إصابة الأم بمشكلة صحية أو مرض مزمن يتسبب في عدم قدرة الجسم أو الجنين على الاستفادة من العناصر الغذائية.

3- تعرض الأم إلى الضغط العصبى.

4- الإصابة بأحد أمراض التمثيل الغذائي.

5- الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن ووصوله إلى معدل أعلى من الطبيعي لجسمك خلال فترة الحمل.

أطعمة تساعدك في زيادة وزن الجنين

توجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الكثير العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يسهل امتصاص الجسم لها والاستفادة منها وأيضا تساعد على زيادة وزن الجنين ومن بينها:

1- الزبادي: حيث يحتوي الزبادي على البروتين والكالسيوم والفيتامينات، وهذه العناصر الغذائية تعمل على مد جسم الأم الحامل والجنين بالاحتياجات الغذائية خلال الحمل، كما تعمل أيضا على الوقاية من مشكلات حموضة المعدة وعسر الهضم الذي قد تواجهه الحامل، ويمكن خلطه مع الشوفان وقطع الفاكهة للاستفادة منه بأكبر صورة ممكنة.

2- اللحوم البيضاء: كما يعرف الجميع أن المرأة الحامل وأيضاً بعد الولادة ينصحها الطبيب بتناول الدجاج وذلك لأنها مصدر ممتاز للبروتين السهل الامتصاص، وأيضا اوميجا 3 والذي يساعد على زيادة وزن الجنين.

3- الأسماك: أيضا من الأطعمة العامة جدا هي الأسماك التي لها دور كبير في زيادة وزن الجنين لأنها مصدر اوميجا 3 التي تساعد على النمو السليم والصحيح للدماغ، وأيضا تحتوي على بروتينات أساسية لنمو الخلايا مثل الشعر والجلد.