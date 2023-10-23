شحن الهاتف طوال الليل قد يؤدي إلى اشتعاله وانفجار البطارية…طريقة الحفاظ على البطارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن لأحد من الناس اليوم التخلي عن الهاتف وبالتالي يقومون بوضع الهاتف على الشاحن باستمرار بل ويقومون باستعماله أثناء الشحن، ومن الأخطاء المنتشرة بين الناس هو عند تلف الشاحن الأصلي للهاتف يقومون بشراء شاحن آخر بسعر رخيص وغير أصلي، وهذا من الممكن أن يتسبب في كوارث تصل إلى حد الوفاة أو تتسبب في حرق المنزل وبالتالي لابد من أخذ الحذر عند إختيار شاحن جديد لهاتفك، ولذلك نقدم لك في المقال كيف تقوم بالتفريق بين الشواحن وبعضها الأصلي والغير أصلي، وما السبب في انفجار الشواحن بشكل يصل إلى حد كبير من الخطورة، وهناك عدة عوامل تساعد في تحديد عمر بطارية الهاتف وعمر التصنيع والعمر الكيميائي الذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية وذلك بسبب بعض التغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام.

معلومات تساعدك للحفاظ على أداء البطارية

وفقاً لبعض الدراسات فإن بطاريات الهواتف الذكية يمكن أن يتم شحنها 850 دورة شحن/تفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها، ومعنى ذلك أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد نحو عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام، وعند هذه النقطة تبدأ البطارية في النفاذ بشكل أسرع، كما أن وقت الشحن يتوقف على سعة البطارية حيث تتطلب السعة الأكبر وقت كبير وذلك أيضا يعطي مقدار طاقة أكبر، كما تستغرق معظم الهواتف الذكية ما يقارب من 30 دقيقة إلى ساعتين لشحن البطارية بالكامل، ووفقاً لبعض المتخصصين فإن قيامك بشحن الهاتف طوال الليل هو أمر خاطئ وذلك لأنه يتسبب في تسريع شيخوخة البطارية، ولذلك يجب تجنب دورات الشحن الكاملة كما ينصح الخبراء بعدم شحن البطارية بالكامل، ويفضل شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% وعدم السماح لها بالوصول إلى أقل من 20%، لأن ذلك يؤدي إلى تقليل سعة الشحن وعمر البطارية والأداء، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالسلامة مثل ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعال النيران.