اعلان هام..ميتا تعلن توقف واتساب يوم الثلاثاء على هذه الهواتف..اعرف نوع موبايلك قبل توقف واتساب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق واتساب يعتبر في الوقت الحالي هو أهم تطبيق مراسلة في العالم ولا يمكن للكثير من الأفراد أو حتى المؤسسات الإستغناء عنه، ولذلك يتابعون معظمهم اخر تطورات واتساب وآخر التحديثات لهذا التطبيق المتميز، وقد أعلنت شركة “ميتا” في خبر مفاجئ للجميع أن تطبيق واتساب سوف يتوقف على العديد من هواتف أندرويد وايفون وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023، ووفقاً لشركة ميتا فات تطبيق واتساب يريد التركيز على إصدار مميزات وخدمات جديدة للمستخدمين من خلال التحديثات الجديدة لنظام التشغيل وأيضا الاستفادة من أنظمة الأمان التي يوفرها التطبيق.

الهواتف التي سيتوقف واتساب عليها

وقد اعلنت شركة ميتا عن أسماء الهواتف الذكية والطرازات التي سيتوقف واتساب عليها وهي التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ذات الإصدار 4.1 والاصدارات الأقدم من هذا الإصدار، وهي الهواتف الآتية:

1- اركوس 53 بلاتينيوم

2- جراند اس فليكس زد تي إي

3- إل جي أوبتيموس 2X

4- آيفون 5 سي

5- هواوي التصاعدي D1

6- نيكزس 7

7- سوني إكسبيريا زد

8- اتش تي سي ديزاير 500

9- آيفون 5

10- جراند اكس كواد V987 زد تي إي

11- هواوي التصاعدي د

12- سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

13- اتش تي سي ديزاير اتش دي

14- إل جي أوبتيموس جي برو

15- سامسونج جالاكسي نيكزس

17- موتورولا درويد رازر

18- سوني اكسبيريا S2

19- سامسونج جالاكسي تاب 10.1

20- آسوس Eee الوسادة محول

21- أيسر آيكونيا تاب A5003

22- اتش تي سي وان

23- موتورولا شووم

وقد ذكرت شركة ميتا أنه سوف يتم إعلام جميع المستخدمين بضرورة ترقية الهاتف حتى تكون لديهم القدرة على استخدام واتساب بسهولة وفي حالة عدم ترقية بيانات الهاتف ونظام التشغيل فإن التطبيق سوف يتوقف تماماً عن العمل، وبالتالي عدم القدرة على استلام اشعارات الرسائل او غيرها من المميزات، كما يمكنك أن تتحقق من نظام التشغيل أندرويد عن طريق الدخول على قائمة الإعدادات واختيار معلومات الهاتف ومن ثم النقر على معلومات البرنامج ومعرفة إصدار الاندرويد الخاص بك، ويمكنك التحديث حتى يتم تشغيل واتساب والاستمتاع بمراسلة الآخرين.