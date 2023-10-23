قشر الموز به مكون خطير يقضي على التجاعيد…تعرفي على فوائده الخارقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من أكثر الفواكه المفضلة لدى الكثير من الناس سواء كانوا كبارا أو صغارا وهو متوفر طوال العام فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن الهامة جدا للجسم فهو يسمى غذاء الحكماء لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على تهدئة الأعصاب وله الكثير من الفوائد المتعددة ويمكن استغلال هذه الفوائد في الكثير من الاشياء لذلك فلتتابع هذا المقال عن طرق الاستفاده من كل عناصر الموز.

فوائد قشر الموز

كما ذكرنا سابقاً فإن قشر الموز يحتوي على نسبة عالية من العناصر المعدنية التي يمكن استغلالها للحصول على الكثير من الفوائد ومنها:

1‌- قشر الموز لتبييض الأسنان: يحتوي قشر الموز على الكثير من المعادن والعناصر الهامة للجسم ومن أكثر هذه المعادن الموجودة في قشر الموز هو معدن الماغنسيوم الذي له دور فعال وسريع في تبييض الاسنان والتخلص من الاصفرار ويتم ذلك من خلال فرك الطبقة الداخلية من قشر الموز على الأسنان بشكل مستمر لعدة دقائق وسوف تلاحظون الفرق ولكن عليك استخدام هذه الطريقة بشكل يومي وستصل الى نتيجه مذهلة

2‌- التخلص من التجاعيد الموجودة بالبشرة: يحتوي قشر الموز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي لها دور هام وفعال في التخلص من التجاعيد ويتم ذلك عن طريق وضع قشرة الموز من جهة الداخل على البشرة وتركها لعدة دقائق مثل الماسك حيث يؤدي ذلك الى زيادة ترطيب البشره وحمايتها من التجاعيد والتخلص من جفاف البشرة.

3‌- التخلص من الهالات السوداء: يعمل قشر الموز على التخلص من الهالات السوداء وذلك عن طريق وضعه على المنطقة المحيطة بالعين وتركه لمده 15 دقيقة فهذا يساعد على التخلص من الهالات السوداء وايضا الوقاية من الالتهابات حول محيط العينين.

4‌- علاج الصداع: أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أنه يمكن استخدام قشر الموز في التخلص من الصداع وذلك عن طريق وضعه على مكان الصداع ويترك لمدة 30 دقيقة وسوف يتم التخلص من الصداع تدريجيا وستبدأ الشعور بالتحسن في وقت صغير.