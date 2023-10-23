واتساب يتيح مميزات جديدة لمستخدميه…لن تتخيل مدى أهميتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتوافر الكثير من تطبيقات الدردشة على الإنترنت والتي تقدم للمستخدمين خيارات كثيرة ومتنوعة حتى تجذب العديد من المستخدمين للتطبيقات التي تقوم بإصدارها وتتنوع الخيارات بين سهولة الاستخدام والتمتع بخاصية الحماية من الاختراق وعدم احتياج التطبيق لمساحة تخزين كبيرة، ومن هذه التطبيقات التي تتوافر فيها كل هذه المميزات وأكثر هو تطبيق واتساب Whatsapp الذي يمتاز بشعبية كبيرة حيث تجاوز عدد مستخدميه أكثر من ملياري شخص ويعتبر واتساب أحد التطبيقات المملوكة لشركة “ميتا Meta” فيسبوك سابقًا ولعلّ ما يجعل تطبيق واتساب يحظى بشعبية كبيرة هي نسبة الأمان العالية الذي يقوم بتوفيرها لمستخدميه، حيث يستخدم التطبيق التشفير التام لجميع نشاطاته المتوفرة مثل ارسال واستقبال الرسائل والصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

مميزات واتساب الجديدة

1- إمكانية تسجيل مقاطع فيديو وإرسالها للآخرين بالإضافة لالتقاط الصور.

2- المراسلات النصية والقدرة على التواصل من خلال الكتابة، وكذلك المكالمات الصوتية بشكل مجاني.

3- التواصل مع أكثر من فرد في وقت واحد وهو ما يسمى بالدردشة الجماعية.

4- التسجيل في التطبيق عن طريق رقم الهاتف فقط دون الحاجة لانشاء حساب باستخدام البريد الإلكتروني أو الفيس بوك.

5- إخفاء رسائل واتساب Whatsapp تلقائيا.

6- البحث داخل دردشة محددة في واتساب.

7- إخفاء صورة أو مقطع فيديو فور مشاهدته في رسائل واتساب.

8- استخدام خط واتساب السري.

9- إرسال رسالة شخصية إلى جهات اتصال متعددة في واتساب.

10- إرسال الموقع الجغرافي إلى صديق عبر واتساب.

11- تأمين رسائل واتساب ببصمة الأصابع أو الوجه.

12- منع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتساب.

13- واتساب ويب لاستخدام Whatsapp عبر أجهزة الكمبيوتر.