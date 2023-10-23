«هيطلعلك من تحت الأرض».. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن !!..أنتبه فوراً قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخوف من الثعابين شعور شائع بسبب خطرها المحتمل، تأتي هذه الزواحف بأشكال مختلفة استنادًا إلى بيئتها، ومع ذلك يظل السؤال المثير للقلق: هل يمكن للثعابين التسلل إلى منازلنا، وما هي العلامات التي قد تكشف عن وجودها؟ في الواقع، يمكن للثعابين أن تدخل بصمت إلى منزلك، مما يتركك غير عارف بمكان تواجدها، هذا النقص في الوعي يمكن أن يؤدي إلى قضايا كبيرة، للتعرف على هذه العلامات، يرجى الاستمرار في القراءة حتى نتمكن من التعرف على علامات وجود الثعابين في المنزل والتخلص منها فوراً وتجنب الخسائر والأضرار التى يمكن أن يسببها.

علامات تدل على وجود ثعبان في منزلك انتبه جيدا حتى لا تسبب اى أضرار وخسائر ومن هذه العلامات هي:

1. اكتشاف جلد الثعبان داخل منزلك هو مؤشر واضح على وجودهم، حيث يتساقط الثعابين جلودها بانتظام.

2. كن حذرًا، حيث إن بعض الثعابين سامة ويمكن أن يكون لسعها قاتلًا.

3. تنبعث من الثعابين رائحة مميزة ومعروفة.

4. قم بفحص البيتمنت الخاص بمنزلك، حيث تفضل الثعابين المناطق الدافئة.

الأماكن التي قد تختبئ فيها الثعابين في منزلك:

1. إذا سمعت أصواتًا غريبة في منزلك، قم بالتحقيق بعناية، حيث قد يكون هناك ثعابان أو أكثر بالداخل.

2. تميل الثعابين إلى الاختباء في الأماكن المظلمة والدافئة، لذا كن حذرًا وابحث بعناية في هذه المناطق.