” لو انتي عروسة جديدة”..وصفه طبيعية لتفتيح البشرة السوداء باستخدام لبان الدكر..محدش هيقولك عليها غيري!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، لذلك تلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة المختلفة، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة صحية وجميلة، ومن أهم هذه الوصفات وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرة.

مكونات وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرة:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرةفي وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي المزيج على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرة.

تساعد في ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة.

تساهم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تجدد خلايا البشرة وتمنحها مظهرًا صحيًا.

نصائح لتطبيق وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرةاستخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام هذه الوصفة إذا كان لديكِ حساسية من أي من مكوناتها.

يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو ماء الورد إلى المزيج لتعزيز فوائده.

إذا كنتِ تعانين من حب الشباب، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي إلى المزيج.

إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من زبدة الشيا أو زيت جوز الهند إلى المزيج.

وصفة كولاجين لبان الذكر للبشرة من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.