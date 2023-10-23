“العمر ضاع وحنا منعرفش”..بطريقة سهلا وبسيطة للتخلص من الشيب نهائيا وتنعيم الشعر الجاف..السر في طريقة الاستخدام!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشعر الأبيض مصدر قلق للكثير من الأشخاص وخاصة النساء، حيث يظهر عادة مع تقدم العمر وفي السعي للحفاظ على الشعر الأسود واللامع، يبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية تساعدهم في التخلص من الشعر الأبيض بدون اللجوء إلى منتجات كيميائية ومن بين هذه الوصفات الطبيعية الفعالة يأتي خليط القرنفل والقهوة للتخلص من الشيب المزعج.

فوائد القرنفل والقهوة للشعرالقرنفل: يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهو يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

القهوة: تحتوي القهوة على كافيين، وهو محفز طبيعي يعزز تنشيط البصيلات الشعرية ويساعد على تحسين نمو الشعر.

وصفة القرنفل والقهوة للتخلص من الشعر الأبيض

لتحضير هذا العلاج السحري ستحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الطبيعية.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ماء دافئ.

الخطوات:

قومي بمزج القرنفل المطحون ومسحوق القهوة في وعاء صغير.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إلى المزيج.

استخدمي ماء دافئ لتحضير مزيج سائل.

قومي بتطبيق هذا المزيج على فروة الرأس وشعرك بلطف، وتأكدي من توزيعه بالتساوي.

دلكي فروة رأسك بأطراف أصابعك بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي هذا الخليط على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدا باستخدام شامبو فعال.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فإذا كنت تبحثين عن وسيلة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض والحصول على شعر صحي وجميل، فإن وصفة القرنفل والقهوة هي خيار رائع فهذا المزيج السحري يحتوي على مكونات تساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتعزيز نموه فاستمري في استخدام هذا العلاج بانتظام، وستري النتائج الإيجابية بمرور الوقت.