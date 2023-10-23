«دور عليها بسرعة».. علامة في الشلن والبريزة ترفع سعره لـ 40 ألف جنيه هتبقي مليونير.. اعرف أماكن شراء وبيع هذه العملات؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من المواطنين يشعرون بالقلق إزاء القطع النقدية القديمة والأوراق النقدية، خاصة الشلن. الناس يبحثون عن أماكن لشراء وبيع هذه “الشلن والبريزة”. أشار تاجر العملات القديمة محمد شرف إلى أن العملات التي تم إصدارها خلال عهد الملك فاروق مطلوبة الآن في سوق العملات القديمة، ويتفاوت سعر كل عملة وفقًا لندرتها وحالتها، حيث أن الأموال الورقية القديمة هي الأغلى ثمنًا بسبب ندرتها، خاصة أنها تتلف بسرعة أكبر من نظائرها المعدنية.

فيما يتعلق بالشلن، أشار شرف إلى أن القطعة الورقية من العام الأخير خلال عهد الملك فاروق والتي تحمل عبارة “الدولة المصرية” يمكن أن تباع بمبلغ يصل إلى 40 ألف جنيه، وذلك حسب حالتها. وبالمثل، تتمتع القطعة النقدية ذات الشلن ونفس الكلمة المكتوبة عليها بسعر مماثل.

أما عملة “ريال السلطان فؤاد” التي صدرت في عام 1920 وتحمل اسم “السلطان فؤاد”، فقد ارتفع سعرها مؤخرًا ليصل إلى 80 ألف جنيه. وفيما يخص النصف جنيه، فعلى الرغم من أنها لا تزال تتداول في الأسواق المصرية، إلا أن الطلب عليها يزداد من بعض تجار العملات القديمة، حيث بلغت قيمتها حوالي 100 ألف جنيه مصري، خاصة تلك ذات الإصدارات القديمة التي تظهر صورة الأسفينكس في منتصفها، أو تلك التي تحمل صورة الأسفينكس على اليسار، وهي حاليًا الأغلى ثمنًا في أسواق العملات القديمة.

في مصر تعد المحلات المخصصة في شارع الألفي وإمام الدين وسوق خان الخليلي في وسط القاهرة أماكن لشراء وبيع هذه القطع النقدية الثمينة.