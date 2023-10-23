لو مفتاحك ضاع منك متشلش هم هتفتحة من غير ماتكسره .. طريقة سحرية ومجربة مضمونة 100% لفتح القفل المقفول خلال ثواني .. استخدمها في الحلال بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر ضياع مفتاح القفل الخاص بك من أصعب المواقف اليومية التي قد تتعرض لها، وينتج عن ذلك بذل مجهود كبير وهدر للوقت وقد تخسر الشيء المخفي وراء هذا القفل، ولأن القفل يتم صنعه بأشكال خاصة من الداخل لا تتوافق إلا مع المفتاح الخاص به أصعب أمر فتحه صعب أكثر، لذلك سوف نحل لك هذه المشكلة ونخبرك أن أمر فتح قفل من دون مفتاحه أصبح سهلًا باتباع بعض الطرق التى توضحها السطور القادمة.

حل سحري لفتح القفل المغلق

هناك كثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها فتح القفل ومنها:

يمكن استخدام العبوات المعدنية مثل الكنزات وذلك بقص الجزء العلوي من العبوة على هيئة حرف ال T ثم لف القصة التي تم قصها على حول الجزء المتحرك اجعل الجزء العمودي من الحرف هو المتلف بالداخل، قم بدفع القطعة المعدنية في فتحة القفل وهكذا يتم فتحة.

دبوس الشعر وذلك بإزالة القطعة المطاطية أعلاه ثم فتحة بزاوية 90 أو حتى يصل للحرف V، بعد ذلك قم بثنية وادخله في المكان وادخل معه طرف آخر من الدبوس مصنوع بنفس الخطوات.

استخدام المطرقة لفتح القفل

استخدام المطرقة، وهذا هو الحل الأخير الذي قد تلجأ إليه عند فشل الحلول السابقة، وذلك بالطرق علية وذلك بمسك القفلة من جهة ثم الطرق من الجهة الأخرى وهي الجزع الثابت للقفل حتى تخرج المسامير ويتم فتحة أو بسحب قطب القفل بكماشية إلى أعلى.