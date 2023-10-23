ضيعنا عمرنا فاكرينها للقص وبس .. استخدامات غير متوقعة ومذهلة لقصافة الأظافر لم تخطر ببال أي شخص من قبل .. مش هتصدق لما تعرف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافرمن قائمة أدوات النظافة الشخصية، وتتعدد استخداماته ولكن الاستخدام الدارج لها في حياتنا اليومية هو تقليم الأظافر وتنظيفها، وتتكون من مجموعة من الأجزاء التي تساعد على قص الأظافر وتقليمها وتنعيم الشوائب المتعلقة بالأظافر، من المعروف أن الأدوات الشخصية لابد من استخدامها لشخصٍ واحد فقط وعدم مشاركتها مع الآخرين، لتجنب نقل العدوى وتوجد أنواع مخصصة للأطفال تساعد في العناية بأظافرهم نظيفة.

إستخدامات قصافة الأظافر

تتعدد استخدامات قصافة الأظافر، ومنها:

تثبيت خيوط الكروشيه في البكرة الخاصة به وتنظيم الخيوط.

تستخدم في بعض الأحيان في فتح العلب التي يصعب فتحها وتكون بديلة فتاحة العلب.

يستطيع الشخص تثبيت التليفون عليها وتستخدم في هذه الحالة كحامل للتليفون المحمول.

بديلة قصافة الأسلاك، حيث يتم استخدامها في تقطيع الأسلاك الكهربائية في بعض الأحيان.

تستخدم أيضًا كحامل أعواد البخور وقد يتم الاستغناء عن المبخرة بعد الآن.

قصافة الأظافر

قصافة الأظافر من الأشياء الموجودة في البيئة المحيطة، وتعتبر القصافة من أدوات النظافة الشخصية التي يجب أن تكون خاصة بالشخصي، ويؤدي تعدد الأشخاص التي تستخدم القصافة في النظافة الشخصية يساعد على نقل الميكروبات والجراثيم ونقل العدوى، ويعتقد البعض انحصار أهميتها في تنظيف وتقليم الأظافر فقط، ولكن هناك العديد من المهام التي تقوم بها قصافة الأظافر وتساعد على توفير شراء العديد من المستلزمات المنزلية وغيرها من الاستخدامات.