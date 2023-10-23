اوعى تشتريه حتى لو ببلاش .. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. هتموت بإيدك خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر في الآونة الأخيرة بيع الزيت المستعمل، حيث يعمل التجار على تجميع الزيوت المستعملة من وراء قلي الأسماء واعداد الاطعمة المختلفة ومن ثم إعادة تدويرها مرة أخرى وبيعها للناس بأسعار منخفضة، ونظرا لاحتياج الكثير من الأشخاص للزيت النباتي وعدم قدرتهم على شراء الزيت بدأت عمليات الشراء لهذا الزيت ترتفع يوما بعد يوم، ولكن المشكلة الكبرى هي في المخاطر الجسيمة التي تترتب على استعمال هذا الزيت الخطير، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم مخاطر استخدامه.

احذر شراء زيت الطعام مجهول المصدر

قامت وزارة الصحة المصرية بتحذير الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة منع شراء زيوت الطعام النباتية مجهولة المصدر، حيث يتسبب استعمالها في الإصابة بالعديد من المحاجر الصحية، كما طالبت وزارة الصحة بفرض عقوبة قاسية على جميع التجار الذين يساهمون في نشر هذا الزيت او شراءه من قبل الناس، وعلى جميع المواطنين عدم بيع اي زيت مستعمل للتجار بل يجب عليهم التخلص منه بطريقة آمنة حتى لا يعملون على أذية غيرهم من الأشخاص.

أضرار الزيوت معادة التدوير

بعد منشور وزارة الصحة السابق بدأت التساؤلات تدور من قبل العديد من الأشخاص، حول معرفة ما هي الأضرار المترتبة على استخدام الزيت المستعمل، وإليك نبذة مختصرة عن بعض أضراره: