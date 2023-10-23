«خليكي ست بيت شاطرة».. اعملي غسالة يدوية فقط من زجاجة بلاستيك توفر في الوقت والمجهود جربيها هتندهشي من النتيجة.. خلي حماتك تفرح منك.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد وجود الغسالة الآلية والغسالة اليدوية ضروريًا في معظم المنازل، ولكن قد تواجه الغسالات مشاكل فنية مفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعديد من ربات البيوت عدم امتلاك غسالة أو آلة غسيل، مما يجعل عملية غسل الملابس تصبح مهمة شاقة. ولهذا السبب، نقدم لك طريقة سهلة لصناعة غسالة يدوية بسيطة بسرعة، وسنشرح هذه الطريقة في هذا المقال.

مكونات طريقة عمل الغسالة اليدوية

لازمة عند صناعة الغسالة اليدوية هي قائمة بسيطة ومتاحة في المنزل، وتتضمن:

جردل بلاستيكي.

مسحوق غسيل.

عصا خشبية.

شوكة.

ماء.

يمكن صناعة الغسالة اليدوية من خلال الخطوات التالية:

أولًا، قم بإحضار الجردل البلاستيكي واستخدم الشوكة لعمل بعض الثقوب في قاع الجردل. قم بملأ الجردل بالماء وأضف مسحوق الغسيل والملابس المراد غسلها. استخدم العصا الخشبية لتقليب الملابس بشكل جيد في الجردل. بعد ذلك، قم بإزالة الملابس من الجردل وعصرها جيدًا للتخلص من الماء الزائد. ستلاحظ أن الملابس أصبحت نظيفة بعد هذه العملية.

مميزات عمل الغسالة اليدوية

عندما نقوم بصناعة الغسالة اليدوية في المنزل، نتحصل على مزايا عديدة، ومنها:

1. توفير الوقت والجهد: يمكن للغسالة اليدوية توفير وقتًا وجهدًا كبيرين لأنها تسمح بغسل الكثير من الملابس في وقت وجيز.

2. توفير المال: يمكن لربة المنزل توفير المال الذي كانت ستنفقه على شراء غسالة آلية جديدة.

3. إنجاز الأعمال الكبيرة: يمكن أداء أعمال الغسيل بسهولة وفعالية، خصوصًا عندما يكون هناك الكثير من الملابس.

4. نظافة ملابس أفضل: يمكن للغسالة اليدوية تحقيق نظافة جيدة للملابس دون تعب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند استخدام الغسالة اليدوية:

1. استخدم عصا خشبية خفيفة للتحريك والتقليب، مثل عصا المكنسة أو عصا الممسحة.

2. قم بعمل ثقوب في الجردل باستخدام الشوكة للمساعدة في تصريف المياه وضمان نظافة الملابس.

3. استخدم المسمار مع الشوكة لضمان أن الثقوب تكون صغيرة بما يكفي لمنع تسرب المياه بسرعة.

تلك النصائح ستساعد على تحسين أداء الغسالة اليدوية وضمان نظافة الملابس بفعالية.