“في أقل من دقيقتين وبدون آلم” .. اسهل طريقه لتنظيف الاذن من الشمع نهائيا.. جربها وانسي انك تروح للدكتور ثاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر ألم الاذن من اصعب الآلآم التي يشتكي منها الكثير من الأشخاص،فتعكر صفو مزاجه وينزعج عندما يشعر بألم في الأذن، حيث لا يستطيع أحد تحمله مهما كان قوياً بسبب شدته، لذلك إذا كنت تشعر بآلم في اذنك ولا تمتلك الوقت أو القدرة المادية للذهاب إلى طبيب فيمكنك إتباع هذه الطريقة الذي سيتم عرضها في هذا المقال،وهيا طريقة آمنة سوف تتمكن من تنظيف أذنك دون شعور باي ألم.
اسهل طريقة لتنظيف الأذن والتخلص من الشمع نهائيا بدون أي ألم
تعد هذه الطريقة من اسهل الطرق لإزالة شمع الأذن بالمنزل من دون أي تكلفة أو شعور بالألم وخلال دقائق معدودة، وقبل أن تقوم بتنظيف اذنك عليك بأخذ الحذر والتعامل جيدا ، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دقة كبيرة وعناية لكي لا يؤثر هذا على الأذن بالسلب، فالأذن آلية حساسة وأنت مكلف بحمايتها والمحافظة عليها، فالأفضل لك اتباع هذه الخطوات:
- قم بإحضار كمية كبير من الماء.
- ثم تقوم بتسخينها على درجة حرارة بين ٣٧ إلى ٤٠ درجة مئوية.
- ثم تقوم بالاستلقاء أو النوم على أي جانب تريد غسله، ليكون هو الأعلى، ومن ثم وضع الماء الدافئ في إناء ويتم وضع الماء في الأذن من الأعلى بلطف،الأمر يستغرق مدة من الزمن من ٥-١٠ ثواني تقريباً.
- ونكرر الأمر لتتخلص من كل الشمع ويذوب ويخرج الشمع مع الماء في مدة تصل من ٣٠-٦٠ ثانية.
- وبعد هذه العملية من الطبيعي ستشعر بالقليل من الألم، وفي حال زيادة الألم تستطيع الذهاب إلى الطبيب لتشعر بالراحة والاطمئنان.
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